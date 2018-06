Coreia do Sul continuará exercícios militares com EUA, mas com discrição

O Ministério de Defesa da Coreia do Sul afirmou nesta segunda-feira (04) que fará as próximas manobras militares conjuntas com os Estados Unidos “com discrição”, devido ao atual processo de diálogo com a Coreia do Norte. Pyongyang expressou sua rejeição a estes exercícios.

“As manobras vão acontecer com normalidade e em linha com o plano anual, mas aplicaremos discrição no processo de promovê-las ou torná-las públicas”, disse o porta-voz do Ministério, Lee Jin-woo, segundo a agência de notícias Yonhap.

O ministro de Defesa sul-coreano, Song Yong-moo, e seu colega americano, James Mattis, concordaram com a necessidade de realizar essas manobras frequentes com um baixo perfil público durante o fórum de diálogo Sangri-la, realizado na véspera em Singapura. O porta-voz do Ministério acrescentou que Seul e Washington não pensam, por enquanto, em reduzir a escala dos exercícios militares, chamados de Ulchi Freedom Guardian.

Os exercícios entre Seul e Washington ocorrem todos os anos desde 1976, geralmente no segundo semestre, e tem como objetivo treinar a Coreia do Sul para um suposto ataque de Pyongyang. Em maio, o Norte interpretou as manobras como provocação e cancelou uma reunião de alto nível prevista para ocorrer dia 15 com a Coreia do Sul.

Após o abalo nos diálogos, os países concordaram em marcar uma reunião militar no próximo dia 14 de junho, dois dias depois do encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

(Com EFE)