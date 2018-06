Coreia do Sul aguarda informações sobre exercício militar com EUA

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que ainda tenta determinar o significado das declarações do presidente Donald Trump. Mais cedo, Trump disse que cancelaria os exercícios militares conjuntos entre os dois países, a pedido da Coreia do Norte, e que isso faria os Estados Unidos economizarem muito dinheiro.

O Pentágono há tempos argumenta que as manobras, defensivas em sua natureza, são necessárias para manter a prontidão das forças americanas na Coreia do Sul.

Uma graduada fonte militar sul-coreana afirmou hoje que “nada mudou” em relação aos exercícios, enquanto um porta-voz das Forças Armadas americanas na Coreia do Sul disse que não recebeu novas diretrizes sobre as manobras militares conjuntas.

Em sua coletiva de imprensa após o encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Trump anunciou a suspensão dos “jogos de guerra” na Península Coreana, embora tenha afirmado que pelo menos por enquanto não deve reduzir o número de militares no território sul-coreano.

A suspensão das manobras militares da península significará “uma tremenda economia” para os Estados Unidos, segundo Trump, que também classificou estes exercícios como “provocativos”, durante sua entrevista coletiva após o fim da histórica cúpula realizada em Singapura.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul concluíram recentemente uma ambiciosa série de exercícios, que causaram problemas com Pyongyang.

A Coreia do Norte condenou os exercícios no início do mês, por considerá-los uma simulação de invasão de seu território. A reunião desta terça-feira chegou, inclusive, a ser suspensa por um breve momento por conta das manobras militares conjuntas.

(Com Estadão Conteúdo)