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Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de ‘violar armistício’ após explosão de mina na fronteira

Artefato norte-coreano feriu três soldados de Seul na Zona Desmilitarizada

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h14 | Atualizado em 29 set 2026, 10h50
Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul
Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA)
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Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de ‘violar armistício’ após explosão de mina na fronteira Priorize VEJA no Google

A Coreia do Sul acusou nesta terça-feira, 29, a Coreia do Norte de violar o armistício que encerrou a Guerra da Coreia (1950-1953) após uma mina explodir na semana passada na Zona Desmilitarizada (DMZ), região que separa os dois países. A explosão, ocorrida em 21 de setembro, feriu três militares sul-coreanos durante uma operação na área.

A Coreia do Sul afirmou que a responsabilidade pelo incidente é de Pyongyang e que Seul poderá adotar medidas de resposta. “É uma violação manifesta do acordo de armistício e, como a Coreia do Norte é responsável por isso, tomaremos as medidas correspondentes”, declarou o ministro da Defesa sul-coreano, Kang Shin-chul, durante uma audiência parlamentar.

Segundo Kang, os militares sul-coreanos têm diferentes opções e devem implementá-las gradualmente, sem detalhar quais seriam as ações.

Uma investigação conduzida pelo Exército sul-coreano em conjunto com o Comando das Nações Unidas encontrou nesta terça-feira uma mina antipessoal norte-coreana de resina perto do local da explosão.

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Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o artefato estava claramente ao sul da Linha de Demarcação Militar, que divide a DMZ, e não há indicação de que tenha sido levado até o local pela movimentação do terreno. As autoridades, porém, afirmam que a mina encontrada é diferente da que explodiu na semana passada.

Kang afirmou que as minas parecem ter sido instaladas como parte das obras de fortificação realizadas pela Coreia do Norte ao longo da fronteira. O ministro também disse que Seul pretende tentar um contato direto com Pyongyang para esclarecer o episódio e verificar as circunstâncias da explosão.

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A DMZ tem cerca de quatro quilômetros de largura e se estende por aproximadamente 250 quilômetros através da península. A região é uma das áreas mais minadas do mundo, com estimativas de centenas de milhares de artefatos enterrados desde a Guerra da Coreia.

O conflito terminou em 1953 com um armistício, e não com um tratado de paz. Por isso, as duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra. O episódio ocorre ainda em um momento delicado para as relações entre os países: o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, vem tentando retomar o diálogo com Pyongyang, enquanto o governo norte-coreano declarou a Coreia do Sul um Estado inimigo e abandonou seu antigo objetivo de reunificação pacífica.

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A explosão coloca à prova a estratégia de aproximação de Seul. Segundo Cho Han-bum, do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, o governo Lee deve equilibrar uma resposta ao incidente com os esforços para estabilizar as relações com Pyongyang. A Coreia do Norte não se pronunciou sobre o caso até o momento.

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