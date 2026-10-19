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Coreia do Norte vê ‘situação grave’ na fronteira sul e estuda aumentar contingente militar

Irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un fala em posicionar 'mais recursos táticos de ataque' na divisa com a Coreia do Sul após sucessão de incidentes

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 09h04
This picture taken on August 10, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on August 14, 2022 shows Kim Yo Jong, the sister of North Korea's leader Kim Jong Un, speaking at the National Emergency Prevention General Meeting in Pyongyang. - North Korean leader Kim Jong Un declared a "shining victory" over Covid-19 as his sister revealed he had fallen ill during the outbreak, which she blamed on Seoul, state media said on August 11. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /
Kim Yo-jong, irmã do presidente norte-coreano Kim Jong-un (KCNA VIA KNS/AFP)
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Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, afirmou nesta segunda-feira, 19, que “prevalece uma situação grave” na fronteira com a Coreia do Sul e que seu país estuda posicionar “mais recursos táticos de ataque” na região, informou a imprensa estatal.

Em um contexto de tensões crescentes entre as duas Coreias, o Norte intensificou nos últimos dias os testes de armas, incluindo um “novo tipo” de torpedo guiado de precisão, que utiliza inteligência artificial (IA) para detectar e seguir alvos.

“Agora a situação na fronteira sul é muito instável”, afirmou Kim Yo Jong em um comunicado. “Prevalece uma situação grave ao longo da fronteira sul devido ao comportamento imprudente dos militares fantoches da República da Coreia”, acrescentou na nota em inglês divulgada pela agência de notícias estatal KCNA.

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Ela citou os tiros de advertência efetuados pela Coreia do Sul, as transmissões de propaganda por alto-falantes e o que qualificou como uma “farsa de explosão de mina”, em aparente referência a um episódio no final de setembro, quando autoridades sul-coreanas denunciaram Pyongyang por uma “violação do armistício” após um artefato detonar na Zona Desmilitarizada (DMZ), ferindo três soldados de suas forças — um deles perdeu um pé.

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A DMZ, uma faixa de segurança de quatro quilômetros de largura, divide, desde 1953, a península ao longo de quase 250 km. É um dos lugares com o maior número de minas do planeta, com uma estimativa de pelo menos 800 mil artefatos do tipo.

Todos os incidentes “ultrapassaram a linha vermelha”, disse Kim Yo Jong. “Nosso comando militar está examinando o posicionamento de mais recursos táticos de ataque ao longo da fronteira sul como medida preventiva e de supressão para enfrentar qualquer contingência”, acrescentou ela, sem revelar detalhes.

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Histórico de provocações

Em 2024, a Coreia do Norte enviou para a vizinha do sul milhares de balões carregados de lixo e fezes, alegando que era uma represália aos balões com propaganda anti-Pyongyang lançados por ativistas sul-coreanos.

Posteriormente, a Coreia do Sul retomou as transmissões por alto-falantes na fronteira pela primeira vez em seis anos, incluindo músicas de K-pop e notícias internacionais que desafiam as leis norte-coreanas contra a influência internacional.

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As transmissões, uma tática utilizada desde a Guerra da Coreia, já haviam levado Pyongyang a ameaçar destruir com ataques de artilharia os equipamentos de alto-falantes de Seul. No ano passado, o governo sul-coreano removeu os sistemas de som da fronteira, em gesto de boa vontade para reduzir as tensões — o que parece não ter surtido efeito no longo prazo.

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