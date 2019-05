Coreia do Norte realiza novos lançamentos de mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance nesta quinta-feira, 9, apenas quatro dias após realizar outro lançamento. Segundo o governo sul-coreano, os projéteis foram disparados na direção leste, de uma base próxima a Pyongyang.

“A Coreia do Norte disparou os projéteis em direção leste às 16h30 (horário local, 4h30 de Brasília), a partir da área de Sino-ri, na província de Pyongan Norte”, afirmou o Comando Conjunto da Coreia do Sul (JCS) em um breve comunicado divulgado.

Este lançamento acontece depois que Pyongyang disparou no último sábado vários projéteis, incluindo aparentemente mísseis de curto alcance. O gesto que foi interpretado como um modo de pressão sobre a Coreia do Sul e os Estados Unidos para que suavizem suas posturas diante do congelamento das negociações sobre a desnuclearização da península coreana.

A Coreia do Norte tem uma base de mísseis em Sino-ri, uma instalação localizada no condado de Unjeon (cerca de 75 quilômetros de Pyongyang), que desempenhou um papel importante no desenvolvimento de mísseis de alcance intermediário para o exército norte-coreano.

O novo teste de armas norte-coreano coincide com a visita a Seul do enviado especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, para discutir a atual situação na península após a fracassada reunião de cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un em Hanói e as últimas ações do país asiático.

No Vietnã, Pyongyang defendeu um processo gradual de desnuclearização acompanhado pelo levantamento gradual de sanções, algo que Washington, desejando um desarmamento integral e imediato, considerou inaceitável.