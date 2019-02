Coreia do Norte quer acabar com o mundo, diz presidente filipino

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, pediu neste sábado que os Estados Unidos mostrem moderação após o último teste de mísseis da Coreia do Norte e que evitem ‘jogar’ com o líder Kim Jong-un que “quer acabar com o mundo”.

O notoriamente contundente Duterte disse que a região do Sudeste Asiático está extremamente preocupada com as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Para ele, um passo em falso seria uma “catástrofe” e a Ásia seria a primeira vítima de uma guerra nuclear.

Os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e a China, disse ele, estão lidando com um homem que está animado com a perspectiva de disparar mísseis.

Duterte é atual presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e deve falar por telefone com presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado. Ele disse que iria exortar Trump a não entrar em um confronto com Kim. “Parece que há dois países brincando com seus brinquedos e esses brinquedos não são realmente para entreter”, disse ele em uma coletiva de imprensa após a reunião de cúpula da Asean em Manila, referindo-se a Washington e Pyongyang.

(com agência Reuters)