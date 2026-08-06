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Coreia do Norte lança ‘projétil’ após troca de ameaças com o Japão

Pyongyang acusa Tóquio de ser um 'Estado belicista' em reação a reforço militar japonês, de olho nos exercícios militares conjuntos EUA-Coreia do Sul

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 08h39 | Atualizado em 6 ago 2026, 08h54
Homem de costas, usando chapéu de palha e camisa estampada azul, assiste a um míssil sendo lançado em uma tela de TV. A imagem do míssil é escura, com uma chama laranja e fumaça branca na base, contra um céu azul e montanhas. Na tela, há textos em coreano e um mapa rosa
Jornal de TV exibe imagens de arquivo de um lançamento de míssil norte-coreano em uma estação de trem em Seul, na Coreia do Sul. 06/08/2026 -  (GREG BAKER/AFP)
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Coreia do Norte lança ‘projétil’ após troca de ameaças com o Japão Priorizar nos meus resultados Google

A Coreia do Norte disparou pelo menos um “projétil não identificado” nesta quinta-feira, 6, informou o Exército sul-coreano, em meio a atritos com o governo japonês.

“A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado em direção ao Mar do Leste”, afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em uma mensagem à imprensa, utilizando a denominação coreana para o Mar do Japão.

O Ministério da Defesa japonês também escreveu na rede social X (ex-Twitter) que o objeto pode tratar-se de um míssil balístico. A Guarda Costeira do país orientou as embarcações que navegavam pela costa a manterem a cautela e a notificarem as autoridades caso encontrassem quaisquer objetos caídos.

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O lançamento, realizado a partir da região costeira de Wonsan, no leste da Coreia do Norte, foi detectado por volta das 17h, de acordo com as forças sul-coreanas, que acrescentaram ter reforçado sua postura de vigilância e estão em estreita coordenação com os Estados Unidos e o Japão.

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Atrito entre Tóquio e Pyongyang

O episódio ocorre depois de Pyongyang acusar o Japão, na quarta-feira 5, de “se transformar em um Estado belicista” devido ao reforço de sua posição militar no Pacífico, em reação a falas de Shinjiro Koizumi, o ministro da Defesa japonês. Ele disse nesta semana que as Forças Armadas do país precisam ser reforçadas com um “sentido de urgência e crise” devido às crescentes ameaças da China, da Rússia e da Coreia do Norte.

Na quarta-feira, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, afirmou em um comunicado divulgado pela imprensa estatal que a “liderança de Pyongyang estabelecerá opções militares adicionais que se devem obviamente à transformação do Japão”.

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Reforço bélico

Caso confirmado, o lançamento de míssil balístico desta quinta seria o primeiro desde o final de junho, quando a Coreia do Norte testou um míssil balístico tático equipado com uma ogiva para “missões especiais”, além de outras armas. Após acompanhar os testes, Kim Jong-un ressaltou a necessidade de fortalecer a “postura ofensiva letal e destrutiva” das Forças Armadas.

O teste desta quinta também ocorreu pouco antes dos amplos exercícios militares anuais conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul. Embora os dois países não tenham divulgado detalhes sobre o treinamento, ele costuma ocorrer na segunda quinzena de agosto.

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Autoridades americanas e sul-coreanas afirmam que os exercícios têm caráter defensivo, mas a Coreia do Norte alega que as manobras simulam uma invasão e frequentemente usa testes de mísseis e intensifica a retórica belicista para reagir.

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