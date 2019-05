Coreia do Norte lança mísseis de curto alcance em novo teste balístico

A Coreia do Norte lançou na manhã deste sábado (horário local) vários mísseis de curto alcance, no segundo teste com armas táticas que realiza em menos de um mês, segundo informaram fontes militares sul-coreanas.

Embora inicialmente tenha sido informado apenas um lançamento, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou posteriormente que foram vários os mísseis disparados durante cerca de 20 minutos.

De acordo com o comunicado oficial, reproduzido pela agência local “Yonhap”, o regime de Pyongyang “disparou várias rodadas de mísseis” da cidade de Wonsan, no litoral oriental da Coreia do Norte, em direção ao leste.

Os lançamentos aconteceram entre 9h06 (horário local, 21h06 de sexta-feira em Brasília) e 9h27 (21h27) e os mísseis percorreram entre 70 e 100 quilômetros, segundo a nota oficial.

O comunicado indica ainda que as autoridades sul-coreanas e dos Estados Unidos estão analisando detalhes dos mísseis lançados.

“Nossos militares estiveram observando de perto os movimentos da Coreia do Norte e mantêm uma estreita coordenação com os Estados Unidos”, acrescenta a nota.

Segundo os analistas, a área escolhida tem um importante papel no esquema de testes de mísseis e foguetes norte-coreanos e foi usada em outras ocasiões para provas com armas de longo alcance.

No último dia 18 de abril, o regime de Pyongyang informou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, tinha supervisionado no dia anterior o teste de uma nova arma tática, da qual não deu detalhes.

Um porta-voz do Ministério de Defesa sul-coreano disse posteriormente que se tratava de uma prova com um sistema de projéteis para combate terrestre, enquanto fontes de Washington garantiram que em nenhum caso se tratou de um míssil balístico.

O lançamento acontece em meio à estagnação no diálogo entre os Estados Unidos e o regime de Pyongyang para conseguir a desnuclearização da península coreana.