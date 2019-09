Coreia do Norte faz novo teste de lançamento de mísseis

A Coreia do Norte fez, nesta terça-feira 10 (data local), um teste de lançamento de mísseis no oeste do país, informaram fontes oficiais do governo da Coreia do Sul.

O Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que pelo menos dois projéteis foram lançados em direção às águas do Mar do Leste (ou Mar do Japão), mas ainda não há detalhes, informou a agência sul-coreana de notícias Yonhap.

O novo lançamento ocorreu em meio à divulgação de relatórios que informam sobre a disposição do regime de Pyongyang de retomar as negociações com os Estados Unidos para buscar a desnuclearização da península coreana.

O novo lançamento foi feito após o anúncio, por parte da vice-ministra das Relações Exteriores norte-coreana, Choe son-hui, de que o regime de Kim Jong-un tem vontade de retomar as negociações com os Estados Unidos para buscar a desnuclearização da península coreana.

Como de costume, a imprensa oficial do regime norte-coreano não anunciou imediatamente os lançamentos – normalmente o fazem um ou dois dias depois.

A Coreia do Norte realizou testes periódicos parecidos nos últimos meses, sendo o mais recente em 24 de agosto, quando lançou mísseis balísticos de curto alcance.