Coreia do Norte está comprometida com desnuclearização, diz Coreia do Sul

O líder norte-coreano Kim Jong Un reafirmou seu compromisso de “completar” a desnuclearização da península coreana e com o planejado encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o presidente sul-coreano Moon Jae-in no domingo.

Em Washington, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que os preparativos para uma reunião de cúpula do dia 12 de junho com Kim estão seguindo adiante, apesar de ter cancelado a reunião na semana passada.

“O presidente Kim e eu concordamos que a cúpula de 12 de junho deve ser realizada com sucesso, e que nossa busca pela desnuclearização da península coreana e um regime perpétuo de paz não devem ser interrompidos”, disse Moon.

A reunião foi a mais recente reviravolta em uma semana de altos e baixos diplomáticos em torno das perspectivas de uma cúpula sem precedentes entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, e o mais forte sinal de que os dois líderes coreanos estão tentando manter o diálogo