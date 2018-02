Coreia do Norte enviará delegação ao encerramento dos Jogos

A Coreia do Norte enviará uma delegação de alto nível para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, na Coreia do Sul, que será realizada no próximo domingo. Os dois países passam por um momento histórico de restauro das relações diplomáticas por causa do evento.

A comitiva de Pyongyang, que viajará durante três dias ao país vizinho, será liderada pelo general Kim Yong-chol, vice-diretor do comitê central Partido dos Trabalhadores e chefe da inteligência no país. Também inclui Ri Son-gwon, responsável pela agência de relações intercoreanas.

Seul considera que a visita desta delegação “ajudará a melhorar as relações intercoreanas e a trabalhar pela paz na península da Coreia, assim como para a desnuclearização do Norte”, afirmou o Ministério da Unificação sul-coreano.

A comitiva, de oito membros, assistirá a cerimônia de encerramento dos Jogos de Inverno, no Estádio Olímpico de Pyeongchang. Esta é a segunda visita de oficiais norte-coreanos aos Jogos, já que outra comitiva liderada pela irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, participou da abertura do evento esportivo, no dia 9 deste mês.

Um porta-voz do escritório da presidência sul-coreana afirmou que o presidente Moon Jae-in provavelmente se reunirá com a delegação durante a cerimônia.

A visita anterior de Yo-jong representou a primeira viagem de um membro da dinastia Kim ao país vizinho. Foi também um passo significativo no processo de aproximação entre os dois países, que tecnicamente permanecem em guerra.

Além da comitiva da Coreia do Norte, a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, também estará na cerimônia. Ela deve chegar na sexta-feira em Seul, para talvez também se encontrar com Moon Jae-in.

Reunião

Durante sua visita, Kim Yo-jong repassou um convite de seu irmão, Kim Jong-un, ao presidente sul-coreano para uma reunião entre os dois lados em Pyongyang. A possibilidade de um encontro entre as lideranças coreanas gerou grande expectativa e temor na comunidade internacional.

Moon Jae-in, contudo, afirmou na semana passada que ainda é cedo para considerar uma reunião com a Coreia do Norte, apesar da aproximação propiciada pelos Jogos Olímpicos de Inverno. “Há grandes esperanças para uma cúpula Norte-Sul, mas creio que seja um pouco precipitado”, declarou o presidente.

(Com EFE)