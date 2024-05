Coreia do Norte dispara mísseis balísticos em direção ao mar do Japão

Autoridades sul-coreanas afirmaram que a Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira, 30, pelo menos 10 mísseis balísticos em direção ao mar do Japão. Apesar de Pyongyang já ter testado diversas armas em supostos treinamentos, o grande número de lançamentos registrados em apenas um dia é incomum e gerou preocupação entre as nações vizinhas.

As armas de curto alcance foram lançadas da região de Sunan, em Pyongyang, e percorreram cerca de 350 quilômetros até mergulharem no mar japonês, de acordo com Seul.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, condenou a ação, classificando-a como uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e afirmando que seu governo está trabalhando em estreita colaboração com a Coreia do Sul e os Estados Unidos para investigar os disparos.

O secretário-geral do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, afirmou que Pyongyang provavelmente continuará realizando “provocações” contra o país. “Acreditamos que a Coreia do Norte pode continuar a lançar vários tipos de mísseis e outras provocações no futuro”, disse ele. Os militares sul-coreanos também condenaram os lançamentos e prometeram “responder esmagadoramente a qualquer provocação” que ameace alcançar Seul e bases militares, enquanto o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos pediu que a Coreia do Norte se abstenha “de novos atos ilegais e desestabilizadores”. Lançamentos norte-coreanos O disparo dos mísseis aconteceu apenas cinco dias após uma tentativa frustrada da Coreia do Norte de colocar um satélite espião em órbita. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o país continuará construindo satélites de espionagem. Continua após a publicidade No início deste mês, Pyongyang também testou diversos mísseis balísticos táticos com um “novo sistema de navegação autônomo” e, semanas antes, realizou seus primeiros exercícios militares com mísseis em uma simulação de contra-ataque nuclear. O analista do grupo de pesquisa da CNA, Decker Eveleth, afirmou em publicação no X, antigo Twitter, que esses exercícios militares norte-coreanos devem se tornar cada vez mais frequentes. “Não estamos mais em um estágio em que lançamentos simples ou duplos (míssil balístico de curto alcance) indicam testes ou degraus – eles têm uma capacidade operacional e estão treinando usá-la”, disse ele. Em uma provocação à Coreia do Sul, Pyongyang também lançou na quarta-feira 29 cerca de 260 balões carregando lixo e fezes contra a sua vizinha do Sul. Os militares sul-coreanos descreveram o ato como “vulgar e vergonhoso” e afirmaram que ele viola o acordo de armistício da Guerra da Coreia, segundo a agência de notícias Yonhap.