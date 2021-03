Coreia do Norte dispara dois mísseis no Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão na manhã desta quinta-feira, 25, em mais um desafio ao novo governo de Joe Biden nos Estados Unidos.

Os mísseis caíram em águas entre a Coreia do Norte e o Japão e fora da zona econômica exclusiva japonesa. Os projéteis foram disparados de uma base em Wonsan, na costa oriental da Coreia do Norte, e percorreram cerca de 400 quilômetros.

Em uma coletiva de imprensa, o premiê japonês, Yoshihide Suga, definiu o exercício militar como “uma manifesta ameaça para a paz e a segurança da região” e disse que a embaixada do país em Pequim, na China, apresentou um protesto formal contra Pyongyang.

No último fim de semana, o regime de Kim Jong-un já havia disparado dois mísseis de cruzeiro de curto alcance. No entanto, diferentemente dos mísseis balísticos, esses projéteis não percorrem trajetórias pré-definidas, e seus testes não violam as resoluções da ONU.

O teste anterior ocorreu poucos dias depois de o país ter ameaçado os Estados Unidos e a Coreia do Sul e criticado seus exercícios militares anuais. O ditador Kim Jong-un também ameaçou dissolver o Comitê para a Reunificação Pacífica da Pátria, o órgão encarregado do diálogo com Seul.

Os novos lançamentos também parecem ser uma tentativa de advertência após a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, à região para analisar a aliança e a segurança, diante do que se considera uma ameaça da Coreia do Norte. O regime norte-coreano disse na semana passada que vai ignorar qualquer tentativa de contato feita pelos Estados Unidos enquanto Washington não abandonar o que chamou de “política hostil”.