Corbyn aposta em nova eleição e se diz ‘pronto’ para ser premiê

Em uma entrevista à revista feminina Grazia, Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, disse que está “pronto para ser primeiro-ministro amanhã”.

A declaração foi feita após Corbyn afirmar que “provavelmente haverá outra eleição nos próximos doze meses”. “Nós provavelmente venceremos”, acrescentou.

Desde as eleições de junho deste ano, quando o Partido Conservador da atual primeira-ministra Theresa May perdeu a maioria no Parlamento, o Partido Trabalhista tem ganhado força junto ao eleitorado britânico.

Na última quarta-feira (13), o Parlamento britânico decidiu, por 309 votos a favor e 305 contra, que a decisão final sobre o Brexit ficará nas mãos dos representantes da Casa legislativa — uma derrota política de May, que buscava concentrar a decisão sobre a saída da União Europeia nas mãos de seus ministros.

Contra a orientação do partido, doze conservadores votaram a favor da proposta. Na ocasião, Corbyn disse que a derrota imposta à primeira-ministra era “uma perda humilhante de autoridade”.

Na entrevista, Corbyn também falou sobre as recentes polêmicas envolvendo assédios sexuais que teriam sido cometidos por colegas de partido. Membro do Parlamento desde 1983 e atualmente líder do partido, ele foi questionado sobre seu conhecimento dos episódios denunciados na imprensa.

Segundo Corbyn, “não estamos lidando com um número muito grande [de casos de assédios sexuais]”. “Claro, é perturbador ouvir essas histórias. Mas temos um processo, que inclui um número para denúncias anônimas e uma pessoa independente do partido responsável pelas investigações. Estou determinado a fazer com que todos os eventos do Partido Trabalhista sejam lugares seguros para as mulheres”, declarou.