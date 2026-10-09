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Copiloto da Flydubai planejou atentado inspirado no 11 de Setembro, dizem Emirados Árabes

Segundo a Procuradoria emiradense, suspeito pretendia lançar avião contra aeroporto de Tel Aviv

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 15h43 | Atualizado em 9 out 2026, 16h00
Avião da companhia Flydubai no Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, em 30 de setembro de 2026.
Avião da companhia Flydubai no Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, em 30 de setembro de 2026.  (Jack GUEZ / AFP/Getty Images)
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Copiloto da Flydubai planejou atentado inspirado no 11 de Setembro, dizem Emirados Árabes Priorize VEJA no Google

O copiloto do voo FZ1073 da Flydubai, que atacou o comandante com um machado de emergência durante uma viagem de Dubai a Tel Aviv, em Israel, planejava lançar a aeronave contra o aeroporto internacional Ben-Gurion e se inspirou nos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, segundo a Procuradoria-Geral dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com as conclusões divulgadas nesta sexta-feira, 9, o suspeito pretendia provocar o maior número possível de mortes. 

O ataque ocorreu em 30 de setembro, quando o avião seguia para Israel com 182 pessoas a bordo. O copiloto, cidadão de Omã, agrediu o comandante dentro da cabine e tentou assumir o controle da aeronave, que precisou fazer um pouso de emergência em Tabuk, na Arábia Saudita. Passageiros e tripulantes ajudaram a conter o agressor, enquanto outros pilotos que viajavam no avião assumiram os controles. O comandante e o copiloto ficaram feridos e receberam atendimento médico. Os passageiros seguiram posteriormente para Tel Aviv em outra aeronave da companhia.

Segundo informações obtidas pela agência Reuters com autoridades israelenses, o suspeito afirmou aos investigadores emiradenses que havia planejado o ataque antes mesmo de ser contratado pela Flydubai. Uma fonte a par das apurações relatou ainda que ele já havia cogitado sequestrar e derrubar um avião em outro voo para Tel Aviv, no início deste ano, mas desistiu, aparentemente por conhecer uma pessoa que estava a bordo.

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Em comunicado divulgado pela agência estatal WAM, o procurador-geral dos Emirados, Hamad Saif Al Shamsi, afirmou que o copiloto atendia aos requisitos profissionais e de segurança exigidos para o emprego, incluindo licença de piloto, certificado de antecedentes e aprovação nas avaliações previstas.

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O histórico do suspeito também foi questionado pelo Wall Street Journal. Segundo o jornal, ele havia sido proibido de voar em Omã por preocupações relacionadas a posições extremistas antes de ingressar na Flydubai. Não há confirmação de que as autoridades omanis tenham compartilhado essas informações com outros países ou companhias aéreas.

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a atuação do comandante e dos passageiros, que ajudaram a impedir que o episódio terminasse em uma tragédia de maiores proporções. O premiê também afirmou que o copiloto havia passado por um processo de radicalização islâmica e que as autoridades israelenses investigam possíveis vínculos com organizações externas.

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Israel pretende participar das apurações conduzidas pelos Emirados e esclarecer se o suspeito agiu sozinho ou recebeu instruções de terceiros. Até o momento, não há confirmação de uma ligação do ataque com o Irã. A Procuradoria emiradense informou que a investigação busca esclarecer todas as circunstâncias do caso.

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