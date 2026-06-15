🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Mundo

Copa em meio a acordo: EUA recebem seleção do Irã com forte esquema de segurança

Delegação iraniana enfrenta restrições impostas pelo governo americano para participar do Mundial

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 12h41
Manifestantes se reuniram em frente ao hotel onde a seleção iraniana de futebol está hospedada antes de sua estreia na Copa do Mundo em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 14 de junho de 2026.
Manifestantes se reuniram em frente ao hotel onde a seleção iraniana de futebol está hospedada antes de sua estreia na Copa do Mundo em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 14 de junho de 2026. (Bozhan MemiÅ/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Copa em meio a acordo: EUA recebem seleção do Irã com forte esquema de segurança Priorize VEJA no Google

Momentos antes do anúncio de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã na noite de domingo 14, a seleção de futebol iraniana desembarcou em Los Angeles cercada por forte esquema de segurança e sob protestos de opositores do regime dos aiatolás. A equipe estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia nesta segunda-feira, 15, em uma partida que acontece no SoFi Stadium.

A delegação veio de Tijuana, no México, onde estava treinando após enfrentar dificuldades relacionadas à emissão de vistos americanos e outras restrições impostas por Washington.

Ao chegarem no hotel da seleção, em Manhattan Beach, os jogadores foram recebidos por manifestantes com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, além de símbolos associados aos defensores da restauração da monarquia liderada por Reza Pahlavi, filho do último xá do Irã. A expectativa é de que novos protestos ocorram antes e durante o jogo desta segunda-feira.

Siga
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

Caso as duas equipes terminem a primeira fase na segunda colocação de seus respectivos grupos, poderão se enfrentar já na etapa seguinte do torneio.

Continua após a publicidade

Restrições impostas

A seleção do Irã terá uma rotina incomum durante a Copa do Mundo de 2026. Inicialmente, a delegação iraniana planejava instalar sua base de treinamento em Tucson, no estado do Arizona, mas transferiu sua concentração para Tijuana. A mudança se deu porque a equipe só pode entrar em território americano na véspera das partidas e deve deixar o país logo após o apito final, devido às restrições impostas pelos Estados Unidos em meio ao conflito entre os dois países. 

+ EUA e Irã anunciam acordo e fim ‘permanente’ das operações militares

Durante a primeira fase da Copa, os iranianos disputarão partidas em Los Angeles e Seattle. Os deslocamentos entre o México e os Estados Unidos poderão ser realizados por via terrestre ou em voos particulares, de acordo com as orientações da Fifa.

Continua após a publicidade

Além das limitações de circulação, a equipe iraniana ainda enfrenta dificuldades burocráticas. Ao todo, 11 integrantes da delegação tiveram os vistos negados.

Neste domingo, a principal autoridade da Casa Branca para a organização da Copa do Mundo, Andrew Giuliani, afirmou que a autorização para a entrada da delegação iraniana representa um “gesto de boa vontade”.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Estados Unidos
Futebol
Guerra
Los Angeles
Protestos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).