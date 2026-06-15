Copa em meio a acordo: EUA recebem seleção do Irã com forte esquema de segurança
Delegação iraniana enfrenta restrições impostas pelo governo americano para participar do Mundial
Momentos antes do anúncio de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã na noite de domingo 14, a seleção de futebol iraniana desembarcou em Los Angeles cercada por forte esquema de segurança e sob protestos de opositores do regime dos aiatolás. A equipe estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia nesta segunda-feira, 15, em uma partida que acontece no SoFi Stadium.
A delegação veio de Tijuana, no México, onde estava treinando após enfrentar dificuldades relacionadas à emissão de vistos americanos e outras restrições impostas por Washington.
Ao chegarem no hotel da seleção, em Manhattan Beach, os jogadores foram recebidos por manifestantes com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, além de símbolos associados aos defensores da restauração da monarquia liderada por Reza Pahlavi, filho do último xá do Irã. A expectativa é de que novos protestos ocorram antes e durante o jogo desta segunda-feira.
Caso as duas equipes terminem a primeira fase na segunda colocação de seus respectivos grupos, poderão se enfrentar já na etapa seguinte do torneio.
Restrições impostas
A seleção do Irã terá uma rotina incomum durante a Copa do Mundo de 2026. Inicialmente, a delegação iraniana planejava instalar sua base de treinamento em Tucson, no estado do Arizona, mas transferiu sua concentração para Tijuana. A mudança se deu porque a equipe só pode entrar em território americano na véspera das partidas e deve deixar o país logo após o apito final, devido às restrições impostas pelos Estados Unidos em meio ao conflito entre os dois países.
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Durante a primeira fase da Copa, os iranianos disputarão partidas em Los Angeles e Seattle. Os deslocamentos entre o México e os Estados Unidos poderão ser realizados por via terrestre ou em voos particulares, de acordo com as orientações da Fifa.
Além das limitações de circulação, a equipe iraniana ainda enfrenta dificuldades burocráticas. Ao todo, 11 integrantes da delegação tiveram os vistos negados.
Neste domingo, a principal autoridade da Casa Branca para a organização da Copa do Mundo, Andrew Giuliani, afirmou que a autorização para a entrada da delegação iraniana representa um “gesto de boa vontade”.