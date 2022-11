Copa do Mundo é ‘plataforma única’ para buscar paz na Ucrânia, diz Fifa

O chefe da entidade que rege o futebol mundial, a Fifa, fez um apelo nesta terça-feira, 15, por um cessar-fogo na guerra na Ucrânia durante a Copa do Mundo, pedindo que todos os lados usem o torneio como um “gatilho positivo” para trabalhar em direção a uma resolução pacífica do conflito.

Gianni Infantino, falando durante um almoço com líderes do G20 na Indonésia, disse que a Copa do Mundo, que começa no Catar no domingo, oferece uma plataforma única para a paz.

“Meu apelo a todos vocês é que pensem em um cessar-fogo temporário por um mês durante a Copa do Mundo, ou pelo menos a implementação de alguns corredores humanitários ou qualquer coisa que possa levar à retomada do diálogo como primeiro passo para a paz”, disse o presidente da Fifa.

“Vocês são os líderes mundiais, vocês têm a capacidade de influenciar o curso da história. O futebol e a Copa do Mundo estão oferecendo a vocês e ao mundo uma plataforma única de união e paz global ”, completou.

A Rússia chegou às quartas de final da última Copa do Mundo em 2018, que sediou, mas foi barrada deste torneio devido à invasão da Ucrânia. A Ucrânia esteve perto de se classificar para competir no Catar, mas perdeu para o País de Gales em um playoff em junho.

Infantino observou que a Rússia sediou a edição de 2018, a Ucrânia está se candidatando para realizar a Copa de 2030, e que cerca de 5,5 bilhões de pessoas devem assistir ao evento deste ano, o que pode enviar uma mensagem de esperança.

“Talvez a atual Copa do Mundo, que começa em cinco dias, possa ser esse gatilho positivo”, disse ele.