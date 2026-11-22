As negociações da COP31 terminaram em impasse neste domingo, 22, depois que a União Europeia e outros países rejeitaram a proposta de documento final da conferência climática da ONU, realizada em Antália, na Turquia. Diante da falta de consenso, o presidente do encontro, Murat Kurum, afirmou que não haverá uma nova versão do texto. Com isso, a cúpula foi encerrada sem a aprovação de um acordo.

A principal objeção ao documento foi a ausência de um compromisso explícito com a eliminação dos combustíveis fósseis. O texto apresentado pelas presidências turca e australiana fazia apenas uma referência ao entendimento firmado na COP28, em Dubai, em 2023, quando os países reconheceram a necessidade de abandonar gradualmente essas fontes de energia. Não havia, porém, novas metas, prazos ou medidas para viabilizar a transição. Também ficou de fora a proposta de criação de um roteiro para orientar esse processo, defendida pelo Brasil na COP30, em Belém.

Entre os países contrários à proposta estão Noruega, Panamá, Ilhas Marshall e Vanuatu, além dos integrantes da União Europeia. O chefe da delegação europeia, Darragh O’Brien, criticou a falta de ambição do documento e afirmou que o bloco não apoiaria uma decisão que ignorasse a questão dos combustíveis fósseis. As conversas se prolongaram por mais de duas semanas e ultrapassaram em 44 horas o prazo inicialmente previsto para o encerramento, tornando a COP31 a conferência climática mais longa da história.

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O impasse ocorre em um cenário de dificuldades para a articulação internacional contra o aquecimento global. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, determinada por Donald Trump em 2025, e as disputas geopolíticas têm dificultado a construção de compromissos entre os países. A última grande crise de consenso nas negociações climáticas havia ocorrido em 2009, durante a COP15, em Copenhague.