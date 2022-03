Conversas de paz entre Moscou e Kiev serão retomadas na terça-feira

No domingo, o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente turco, Tayyip Erdogan, concordaram em teleconferência em realizar as negociações em Istambul, com Ancara esperando que a rodada de conversas leve a um cessar-fogo na Ucrânia.

Apesar de aceitar o encontro, Putin vem reiteradamente acusando a Ucrânia de dificultar as negociações. Após encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente russo afirmou que “Kiev está tentando de todas as formas possíveis atrasar o processo de negociação, apresentando propostas cada vez mais irreais”.

A Ucrânia, por sua vez, defende ser fundamental que o Kremlin aceite um cessar-fogo para que as negociações sigam adiante. A condição de Vladimir Putin para o cessar-fogo seria a aplicação do estatuto de neutralidade à nação ucraniana.

O acordo proposto por Putin envolveria Zelensky rejeitando a Otan e prometendo não hospedar bases militares estrangeiras ou armamento em troca de proteção de aliados como Estados Unidos, Reino Unido e Turquia.

Em entrevista por vídeo a jornalistas independentes russos, Zelensky reconheceu no último domingo, 27, que seu país está pronto para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz com a Rússia.

“Garantias de segurança e o status neutro e não nuclear de nosso estado. Estamos prontos para aceitar isso. Este é o ponto mais importante”, afirmou Zelensky, que acredita que este tema é o principal motivo da invasão russa, que já dura mais de um mês. “Este foi o primeiro ponto-chave para a Federação Russa, se bem me lembro. E pelo que me lembro, eles começaram a guerra por causa disso”.