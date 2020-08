Convenção Nacional Democrata anuncia shows de Billie Eilish e John Legend

O Comitê Nacional do Partido Democrata anunciou nesta sexta-feira, 14, que os cantores Billie Eilish e John Legend, entre outros artistas, se apresentarão na convenção do partido na semana que vem. O evento marca a formalização da candidatura do ex-vice-presidente Joe Biden e da senadora Kamala Harris às eleições presidenciais americanas deste ano.

A convenção começará na segunda-feira, 17, continuando por mais outros três dias, até quinta-feira, 20. Em virtude da pandemia da Covid-19, grande parte do evento será realizada à distância.

Algumas partes da cerimônia serão transmitidas diretamente do centro de convenções Wisconsin Center, na cidade de Milwaukee, sede presencial da convenção neste ano. O comunicado do partido não deixa claro se os artistas se apresentarão diretamente do local ou remotamente.

Até meados de julho, segundo o New York Times, as autoridades democratas esperavam que apenas 300 pessoas, entre público e delegados, comparecessem à convenção. Antes da pandemia, a estimativa era de 50.000.

Além de Eilish e Legend, outros artistas foram anunciados nesta sexta-feira pelo comitê, como a cantora Jennifer Hudson e a banda Chicks. O grupo, conhecido como Dixie Chicks, trocou de nome recentemente no contexto do movimento anti-racismo nos Estados Unidos.

Ainda não há confirmação dos dias em que cada artista se apresentará, mas haverá atrações musicais em todos os dias da convenção.

“Espera-se que as apresentações – desde interpretações do hino nacional a clássicos americanos e novas canções – atraiam novos espectadores que podem não ter sintonizado as convenções dos anos anteriores”, informou o comitê no comunicado desta sexta-feira.

Junto a Biden e Harris, o ex-presidente Barack Obama, a ex-primeira-dama Michelle Obama, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o ex-presidente Bill Clinton discursarão em horário nobre ao longo dos quatro dias de convenção.

O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, que concorreu neste ano à nomeação do partido para a eleição presidencial, também deve discursar em horário nobre.

Vários outros ex-pré-candidatos das primárias democratas deste ano também comparecerão ao evento já que o partido busca apresentar uma frente unificada contra o presidente americano, Donald Trump, em 3 de novembro.

A lista inclui os senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar e Cory Booker, e o ex-prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.

O discurso de Biden está marcado para a última noite da convenção, enquanto que o de sua vice ocorrerá na quarta-feira, 19.

Enquanto isso, Trump irá aceitar a indicação de seu partido à reeleição presidencial na semana seguinte, na Convenção Nacional do Partido Republicano. Os republicanos ainda não divulgaram uma programação detalhada.

Espera-se que o presidente faça um discurso em 27 de agosto. Trump sugeriu fazê-lo diretamente da Casa Branca, apesar de críticas de alguns democratas e especialistas em ética sobre o uso da residência oficial da Presidência para organizar um evento partidário.

(Com Reuters)