Contraofensiva ucraniana começou, diz Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse em uma conferência na cidade russa Sochi nesta sexta-feira, 9, que a Ucrânia havia começado sua esperada contraofensiva em relação a Moscou. O mandatário alegou, contudo, que Kiev não foi bem-sucedida nas primeiras investidas.

“A ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia começou. Isso é evidenciado pelo uso de reservas estratégicas”, disse Putin.

+ Ucrânia: dados sísmicos indicam que barragem de Kakhovka foi explodida

No mesmo vídeo, postado no aplicativo de mensagens Telegram, ele afirmou que as forças russas reagiram de forma organizada.

“Os soldados ucranianos não alcançaram seus objetivos em nenhum setor – graças à coragem dos soldados russos, à organização adequada das tropas”, completou.

+ Ucrânia acusa Rússia de bombardear equipes de resgate em área inundada

As alegações do líder do Kremlin ainda não foram verificadas por órgãos independentes.