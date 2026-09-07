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Contra ambições territoriais de Trump, UE anuncia R$ 1 tri em aportes para Groenlândia

Ursula von der Leyen afirmou que Europa estará 'mais presente e engajada' na ilha do Ártico, território dinamarquês que EUA já ameaçaram anexar

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 14h25
Três líderes políticos sorridentes, duas mulheres e um homem, apertam as mãos em uma sala com a bandeira da União Europeia e uma pintura de montanhas ao fundo. A mulher à esquerda veste um blazer azul e segura uma pasta azul. O homem ao centro usa terno e também segura uma pasta azul. A mulher à direita veste um casaco marrom com botões prateados e segura uma pasta azul. Todos parecem satisfeitos com o acordo.
A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen (dir.), aperta a mão do líder do governo da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen (centro), e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após assinatura de acordo de investimentos em Nuuk. 07/09/2026 -  (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP)
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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira, 7, um pacote de 200 milhões de euros (mais de R$ 1 trilhão, na cotação atual) para a Groenlândia durante uma viagem ao território autônomo dinamarquês, ao qual prometeu apoio diante das investidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ao encerrar uma visita de dois dias à enorme ilha gelada, Von der Leyen afirmou que a Europa estaria “mais presente e mais engajada na Groenlândia e no Ártico“.

Trump insiste que Washington precisa controlar a Groenlândia por razões de segurança nacional, embora tenha descartado, no início deste ano, a possibilidade de anexá-la à força.

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Influência via aportes financeiros

O aporte apelidado “Pacote de Parceria UE-Groenlândia” financiará projetos para melhorar a conectividade na maior ilha do mundo, lar de 57 mil pessoas, incluindo investimentos em energia limpa e a exploração do acesso a minerais críticos — nos quais o governo Trump está de olho em meio a disputa com a China por hegemonia nas tecnologias do futuro, de inteligência artificial (IA) a carros elétricos.

A visita de Von der Leyen incluiu um passeio de barco entre icebergs, reuniões com autoridades de alto escalão da Groenlândia e da Dinamarca e a assinatura de uma declaração conjunta entre o governo local e a União Europeia.

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Sua visita coincidiu com o início do exercício militar Escudo do Ártico da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que reuniu soldados de 10 países da aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

Von der Leyen enfatizou repetidamente a mensagem de que a Groenlândia deveria se alinhar à Europa, e não aos Estados Unidos.

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Briga com os EUA

As ambições de Trump em relação à Groenlândia desencadearam uma crise diplomática sem precedentes no início do ano, quando europeus atônitos viram, de repente, seu aliado histórico — de quem dependem para sua segurança — começar a ameaçá-los.

No auge da crise, Trump chegou a afimar que não descartaria o uso da força para tomar o território pertencente à Dinamarca, que é membro da Otan.

Sete meses depois, as tensões diminuíram, mas o presidente dos Estados Unidos nunca abandonou completamente a intenção de colocar a ilha sob controle americano. Sem mencionar o nome de Trump, Von der Leyen fez referência à crise de janeiro ao dizer que “o futuro da Groenlândia deve ser decidido pelo povo da Groenlândia e da Dinamarca, e por mais ninguém”.

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Uma mão lava a outra

Ao seu lado em Nuuk, capital groenlandesa, o chefe do governo local, Jens-Frederik Nielsen, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmaram que a Groenlândia precisa da União Europeia, e vice-versa. Ainda muito dependente da Dinamarca e de seu setor pesqueiro, a ilha busca desenvolver indústrias extrativas para conquistar maior autonomia econômica — seara onde os novos fundos do bloco devem ajudar.

Enquanto isso, Bruxelas espera que os investimentos alcancem dois objetivos: solidificar um relacionamento positivo com a Groenlândia e diversificar o acesso da Europa a minerais críticos, mercado atualmente dominado por Pequim. Também há conversas para construir ali novos datacenters, sistemas que alimentam IAs mundo afora e exigem sistemas de resfriamento intensivos.

A União Europeia propôs dobrar a ajuda direta à Groenlândia para 530 milhões de euros (mais de R$ 3 trilhões) no próximo orçamento do bloco, referente ao período de 2028 a 2034.

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