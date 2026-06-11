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Contagem dos votos no Peru tem nova virada em disputa acirrada entre Fujimori e esquerdista

Candidata conservadora e filha de ex-ditador luta cédula por cédula contra o rival Roberto Sánchez, herdeiro político do ex-presidente destituído Pedro Castillo

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 08h22 | Atualizado em 11 jun 2026, 09h34
LIMA, PERU - JUNE 7: Detailed view of the ballot during the 2026 runoff on June 7, 2026 in Lima, Peru. Keiko Fujimori, presidential candidate for the Fuerza Popular party and Roberto Sanchez, presidential candidate for the Juntos por el Peru party led the surveys and face today the opportunity to rule the country during the 2026-31 period. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)
Cédula do segundo turno das eleições no Peru mostra Keiko Fujimori (esq.), candidata conservadora do partido Força Popular, e Roberto Sánchez, esquerdista do partido Juntos pelo Peru. 07/06/2026 - (Raul Sifuentes/Getty Images)
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A contagem dos votos da eleição presidencial no Peru teve uma nova virada na noite de quarta-feira 10, quando a conservadora Keiko Fujimori retomou a liderança na acirrada disputa contra o rival de esquerda, Roberto Sánchez. Na reta final, o país ainda computa as cédulas vindas de peruanos no exterior.

Com 50,002% de apoio, Fujimori abriu uma vantagem apertada sobre os 49,998% de Sánchez, uma diferença meros 650 votos. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral do Peru (ONPE), 98,21% das urnas foram apuradas, ou cerca de 18 milhões de votos.

São poucas cédulas as que ainda precisam ser contabilizadas. No entanto, 1,76% das urnas (aproximadamente 400 mil votos) foram sinalizadas para revisão judicial – um processo que pode levar semanas. A maioria das seções eleitorais contestados ficam na região metropolitana de Lima, reduto eleitoral de Fujimori.

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Disputa acirrada

Os dois candidatos estiveram praticamente empatados durante toda a apuração. Enquanto Fujimori liderou as pesquisas de boca de urna, Sánchez ficou ligeiramente à frente na contagem rápida da Ipsos, que tem previsto com precisão eleições anteriores.

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Ambos pediram calma e paciência durante toda a apuração, mas o candidato esquerdista – que ultrapassou a rival na segunda 8, impulsionado pelos votos de áreas rurais – começou a endurecer o tom na quarta-feira e pediu uma reunião com observadores internacionais para discutir “desenvolvimentos estranhos, incomuns e questionáveis”.

Alguns apoiadores de Sánchez se reuniram em frente à sede do Júri Nacional Eleitoral (JNE) do Peru, no centro de Lima, na quarta-feira, mas foram dispersados ​​com canhões de água. Fujimori, por sua vez, fez poucas declarações durante a apuração, mas afirmou repetidamente estar otimista.

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Keiko x Sánchez

Roberto Sánchez e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo Parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021. No último pleito presidencial, foi superada pelo então presidente Pedro Castillo por apenas 45 mil votos (posteriormente, ele seria destituído, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado).

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Sánchez, que foi ministro durante o governo Castillo, é seu herdeiro político nesta eleição: adotou o mesmo chapéu de caubói característico do mentor e agora aguarda os resultados do lado de fora da prisão onde o ex-presidente está detido.

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