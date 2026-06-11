Contagem dos votos no Peru tem nova virada em disputa acirrada entre Fujimori e esquerdista
Candidata conservadora e filha de ex-ditador luta cédula por cédula contra o rival Roberto Sánchez, herdeiro político do ex-presidente destituído Pedro Castillo
A contagem dos votos da eleição presidencial no Peru teve uma nova virada na noite de quarta-feira 10, quando a conservadora Keiko Fujimori retomou a liderança na acirrada disputa contra o rival de esquerda, Roberto Sánchez. Na reta final, o país ainda computa as cédulas vindas de peruanos no exterior.
Com 50,002% de apoio, Fujimori abriu uma vantagem apertada sobre os 49,998% de Sánchez, uma diferença meros 650 votos. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral do Peru (ONPE), 98,21% das urnas foram apuradas, ou cerca de 18 milhões de votos.
São poucas cédulas as que ainda precisam ser contabilizadas. No entanto, 1,76% das urnas (aproximadamente 400 mil votos) foram sinalizadas para revisão judicial – um processo que pode levar semanas. A maioria das seções eleitorais contestados ficam na região metropolitana de Lima, reduto eleitoral de Fujimori.
Disputa acirrada
Os dois candidatos estiveram praticamente empatados durante toda a apuração. Enquanto Fujimori liderou as pesquisas de boca de urna, Sánchez ficou ligeiramente à frente na contagem rápida da Ipsos, que tem previsto com precisão eleições anteriores.
Ambos pediram calma e paciência durante toda a apuração, mas o candidato esquerdista – que ultrapassou a rival na segunda 8, impulsionado pelos votos de áreas rurais – começou a endurecer o tom na quarta-feira e pediu uma reunião com observadores internacionais para discutir “desenvolvimentos estranhos, incomuns e questionáveis”.
Alguns apoiadores de Sánchez se reuniram em frente à sede do Júri Nacional Eleitoral (JNE) do Peru, no centro de Lima, na quarta-feira, mas foram dispersados com canhões de água. Fujimori, por sua vez, fez poucas declarações durante a apuração, mas afirmou repetidamente estar otimista.
Keiko x Sánchez
Roberto Sánchez e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo Parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.
Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021. No último pleito presidencial, foi superada pelo então presidente Pedro Castillo por apenas 45 mil votos (posteriormente, ele seria destituído, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado).
Sánchez, que foi ministro durante o governo Castillo, é seu herdeiro político nesta eleição: adotou o mesmo chapéu de caubói característico do mentor e agora aguarda os resultados do lado de fora da prisão onde o ex-presidente está detido.