Contagem dos votos no Peru tem nova virada em disputa acirrada entre Fujimori e esquerdista

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A eleição presidencial no Peru vive um drama, com Keiko Fujimori retomando a liderança sobre Roberto Sánchez por apenas 650 votos. Com 98% das urnas apuradas, a disputa segue acirradíssima, mas quase 2% dos votos estão sob revisão judicial, adicionando incerteza a um país com histórico de instabilidade política.

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A contagem dos votos da eleição presidencial no Peru teve uma nova virada na noite de quarta-feira 10, quando a conservadora Keiko Fujimori retomou a liderança na acirrada disputa contra o rival de esquerda, Roberto Sánchez. Na reta final, o país ainda computa as cédulas vindas de peruanos no exterior.

Com 50,002% de apoio, Fujimori abriu uma vantagem apertada sobre os 49,998% de Sánchez, uma diferença meros 650 votos. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral do Peru (ONPE), 98,21% das urnas foram apuradas, ou cerca de 18 milhões de votos.

São poucas cédulas as que ainda precisam ser contabilizadas. No entanto, 1,76% das urnas (aproximadamente 400 mil votos) foram sinalizadas para revisão judicial – um processo que pode levar semanas. A maioria das seções eleitorais contestados ficam na região metropolitana de Lima, reduto eleitoral de Fujimori.

Disputa acirrada

Os dois candidatos estiveram praticamente empatados durante toda a apuração. Enquanto Fujimori liderou as pesquisas de boca de urna, Sánchez ficou ligeiramente à frente na contagem rápida da Ipsos, que tem previsto com precisão eleições anteriores.

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Ambos pediram calma e paciência durante toda a apuração, mas o candidato esquerdista – que ultrapassou a rival na segunda 8, impulsionado pelos votos de áreas rurais – começou a endurecer o tom na quarta-feira e pediu uma reunião com observadores internacionais para discutir “desenvolvimentos estranhos, incomuns e questionáveis”.

Alguns apoiadores de Sánchez se reuniram em frente à sede do Júri Nacional Eleitoral (JNE) do Peru, no centro de Lima, na quarta-feira, mas foram dispersados ​​com canhões de água. Fujimori, por sua vez, fez poucas declarações durante a apuração, mas afirmou repetidamente estar otimista.

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Keiko x Sánchez

Roberto Sánchez e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo Parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021. No último pleito presidencial, foi superada pelo então presidente Pedro Castillo por apenas 45 mil votos (posteriormente, ele seria destituído, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado).

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Sánchez, que foi ministro durante o governo Castillo, é seu herdeiro político nesta eleição: adotou o mesmo chapéu de caubói característico do mentor e agora aguarda os resultados do lado de fora da prisão onde o ex-presidente está detido.