Considerar diálogos com Rússia é perda de tempo, diz Zelensky

Poucas horas antes de se encontrar com o presidente americano, Joe Biden, o ucraniano Volodymyr Zelensky criticou as tentativas de Emmanuel Macron de manter um diálogo com a Rússia. Em entrevista publicada no último domingo, 19, Zelensky chega a afirmar que o mandatário francês está “perdendo tempo” tentando mudar a atitude russa.

As críticas são uma resposta a uma sugestão de Macron de que a Rússia deveria ser “derrotada, mas não esmagada”. De acordo com o líder francês, o conflito iniciado com a invasão russa na Ucrânia pode ser resolvido na mesa de negociação. Desde o início da guerra, a França vem adotando uma postura de mais tolerância com a Rússia do que seus aliados, como EUA e Reino Unido.

“Será um diálogo inútil. Na verdade, Macron está perdendo seu tempo. Cheguei à conclusão de que não somos capazes de mudar a atitude russa”, disse Zelensky ao jornal italiano Corriere della Sera.

De acordo com Zelensky, a decisão de Putin de lançar guerra contra a Ucrânia que está levando a Rússia ao isolamento político e não as sanções ocidentais. Para ele, a guerra chegou em um momento em que russos devem decidir se querem ou não cooperar com as demais nações com base no respeito mútuo.

“Se eles decidiram se isolar no sonho de reconstruir o antigo império soviético, não podemos fazer nada a respeito. Cabe a eles escolher ou não cooperar com a comunidade das nações com base no respeito mútuo”, acrescentou o presidente ucraniano.

Na última sexta-feira, 17, Macron pediu aos aliados uma intensificação no apoio militar à Ucrânia. Com uma demonstração de mudança de postura, o líder francês falou que não acredita em uma alteração do regime na Rússia e que há pouca possibilidade de uma solução democrática emergir no país. Com críticas ao líder russo, Macron ainda afirmou que não tem nenhuma alternativa de trazer Putin de volta à mesa de negociações.

Em resposta a esses comentários, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que a França deveria lembrar da derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia no século XIX.

A França chegou a atrair críticas de alguns aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) por passar mensagens contraditórias sobre sua política na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Porém, antes de uma breve visita a Paris neste mês, Zelensky afirmou que a postura mais dura de Macron em relação à Putin nos últimos meses mostrou ter passado por uma mudança significativa.