Conservadores vencem eleições na Áustria com diversas opções de coalizão

O Partido Popular, do ex-primeiro-ministro Sebastian Kurz, venceu as eleições antecipadas na Áustria. Com 92,1% dos votos apurados, a centro-direita obteve 37,1% dos votos, à frente dos social-democratas, com 21,7%, e da extrema-direita, que obteve 16%. Depois do colapso de 2017, o Partido Verde retorna ao Parlamento, com 14% dos votos, enquanto os liberais conseguiram 7,8%.

Afetada eleitoralmente após um escândalo de corrupção que motivou as eleições antecipadas, a ultradireita está com um pé na oposição. “Nosso partido precisa de um reinício. Certamente não posso sugerir a continuação do caminho do governo, não à luz desse resultado”, anunciou o secretário-geral do partido de extrema-direita Fpoe, Harald Vilimsky.

Com a desistência da extrema-direita, que integrava o governo de Kurz até maio deste ano, o primeiro-ministro terá essencialmente duas opções: uma ampla coalizão com os social-democratas, de centro-esquerda, ou uma maioria com os verdes. A coalizão entre a centro-direita e os verdes seria uma novidade em nível nacional, mas já foi testada em governos regionais na Áustria.

O Partido Verde ainda não definiu se formará uma coalizão com Sebastian Kurz. O secretário do partido ambientalista em Viena disse que a legenda conquistou “realizações históricas”. O líder nacional dos verdes, Werner Kogler, mencionou a responsabilidade do partido em relação à juventude, mas ainda não quis se expressar explicitamente sobre uma possível participação no governo.

Kurz também pode governar com a maior diferença (15,4%) entre o primeiro e o segundo partido na Áustria desde o pós-guerra. O primeiro-ministro admitiu ter ficado surpreso com a escala do sucesso eleitoral. “Ninguém pensou em tal resultado, mas você pode ter certeza de que usaremos a confiança com prudência que vocês nos deram”, disse.

Em relação às eleições anteriores, a extrema-direita está em queda livre e perdeu dez pontos. Os populares ganharam 5,7 pontos. Apesar de terem garantido a segunda colocação, os social-democratas caíram 4,9 pontos em relação a 2017. Depois de um mandato fora do Parlamento, os verdes subiram mais de dez pontos. Os liberais subiram 2,1 pontos.

Segundo a televisão pública ORF, Kurz obterá 71 dos 183 assentos do Parlamento austríaco. Os social-democratas terão 41 cadeiras; a extrema-direita, 30; os verdes, 27, e os liberais, 14. Mesmo com queda em relação às eleições de 2017, a participação atingiu 76,6%. Há dois anos, 80% dos eleitores austríacos tinham ido às urnas.