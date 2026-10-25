Conservadores vencem eleição na província canadense de Vancouver

O Canadá registrou uma mudança política na Colúmbia Britânica, província onde fica Vancouver. O Partido Conservador venceu a eleição antecipada realizada no sábado, 24, e encerrou um período de quase um século sem conquistar uma vitória nas urnas na região.

Os resultados preliminares indicam que a legenda, liderada por Lorne Doerkson, conquistou 64 das 93 cadeiras da Assembleia Legislativa provincial. O Novo Partido Democrático (NDP), de centro-esquerda, obteve 27 assentos. Para garantir maioria, são necessários 47 parlamentares.

A votação foi convocada em 22 de setembro pelo então premiê David Eby, do NDP, cerca de dois anos antes do calendário previsto. A aposta era ampliar a base parlamentar e fortalecer o governo diante das incertezas econômicas provocadas pelas tarifas comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O resultado, porém, foi o oposto do esperado.

Após admitir a derrota, Eby anunciou que deixará o comando do partido. “É hora de uma nova liderança dentro do nosso partido”, declarou. Doerkson deve assumir o governo provincial, cujo chefe é chamado de premier no sistema político canadense.

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O custo de vida, a situação do sistema de saúde e os efeitos das tensões comerciais com os Estados Unidos estiveram entre os principais assuntos da campanha. Os conservadores defenderam o aumento da produção de gás natural e a flexibilização de regras para o setor de energia. Também prometeram reduzir o imposto de renda, simplificar os procedimentos para a construção de moradias e revogar a legislação provincial relacionada aos direitos dos povos indígenas.

A campanha conservadora também foi marcada por controvérsias envolvendo integrantes da legenda. Entre elas, uma publicação contra o Islã feita pela diretora de campanha, que permaneceu no cargo mesmo após a repercussão do caso.

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Apesar de representar uma vitória expressiva da direita na Colúmbia Britânica, o resultado não muda a composição do governo federal. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, continua no cargo e parabenizou Doerkson pela vitória. Carney também manifestou disposição para cooperar com a futura administração em temas como habitação, energia e desenvolvimento econômico.

A autoridade eleitoral da província, Elections BC, ressalta que os números ainda são provisórios. A apuração definitiva está prevista para ocorrer entre 6 e 10 de novembro.