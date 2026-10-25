Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Conservadores vencem eleição na província canadense de Vancouver

Partido conquista maioria na Assembleia da Colúmbia Britânica pela primeira vez desde 1928

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 13h47
Bandeira do Canadá.
A votação foi convocada em 22 de setembro pelo então premiê David Eby (Carlos Bezz/Getty Images)
Continua após publicidade
Conservadores vencem eleição na província canadense de Vancouver Priorize VEJA no Google

O Canadá registrou uma mudança política na Colúmbia Britânica, província onde fica Vancouver. O Partido Conservador venceu a eleição antecipada realizada no sábado, 24, e encerrou um período de quase um século sem conquistar uma vitória nas urnas na região.

Os resultados preliminares indicam que a legenda, liderada por Lorne Doerkson, conquistou 64 das 93 cadeiras da Assembleia Legislativa provincial. O Novo Partido Democrático (NDP), de centro-esquerda, obteve 27 assentos. Para garantir maioria, são necessários 47 parlamentares.

A votação foi convocada em 22 de setembro pelo então premiê David Eby, do NDP, cerca de dois anos antes do calendário previsto. A aposta era ampliar a base parlamentar e fortalecer o governo diante das incertezas econômicas provocadas pelas tarifas comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O resultado, porém, foi o oposto do esperado.

Após admitir a derrota, Eby anunciou que deixará o comando do partido. “É hora de uma nova liderança dentro do nosso partido”, declarou. Doerkson deve assumir o governo provincial, cujo chefe é chamado de premier no sistema político canadense.

Siga
Continua após a publicidade

O custo de vida, a situação do sistema de saúde e os efeitos das tensões comerciais com os Estados Unidos estiveram entre os principais assuntos da campanha. Os conservadores defenderam o aumento da produção de gás natural e a flexibilização de regras para o setor de energia. Também prometeram reduzir o imposto de renda, simplificar os procedimentos para a construção de moradias e revogar a legislação provincial relacionada aos direitos dos povos indígenas.

A campanha conservadora também foi marcada por controvérsias envolvendo integrantes da legenda. Entre elas, uma publicação contra o Islã feita pela diretora de campanha, que permaneceu no cargo mesmo após a repercussão do caso.

Continua após a publicidade

Apesar de representar uma vitória expressiva da direita na Colúmbia Britânica, o resultado não muda a composição do governo federal. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, continua no cargo e parabenizou Doerkson pela vitória. Carney também manifestou disposição para cooperar com a futura administração em temas como habitação, energia e desenvolvimento econômico.

A autoridade eleitoral da província, Elections BC, ressalta que os números ainda são provisórios. A apuração definitiva está prevista para ocorrer entre 6 e 10 de novembro.

Publicidade
TAGS:
Canadá
Internacional
Mundo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).