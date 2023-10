Atualizado em 7 out 2023, 22h29 - Publicado em 7 out 2023, 22h21

Por Pedro Gil

O Conselho de Segurança da ONU faz reunião emergencial neste domingo, 8. O Brasil, na presidência do órgão, convocou encontro após ataque surpresa do Hamas a Israel no sábado. O saldo de mortos entre israelenses e palestinos chega a mais de 300 após maior ofensiva do grupo nos últimos anos. Ao menos 3 000 mísseis foram disparados e 1 600 pessoas foram feridas.

Também no domingo o governo vai ser reunir, no Palácio do Itamaraty, para tratar da situação dos brasileiros na região. A reunião deverá contar com a participação da ministra substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do Assessor Especial do Presidente da República, Celso Amorim. O chanceler Mauro Vieira está em agenda oficial no sudeste asiático.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o episódio. Em uma rede social, o presidente disse que o Brasil atuará para evitar a escalada do conflito no país. “O Brasil não poupará esforços, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU”, escreveu o líder brasileiro. Lula também conclamou a comunidade internacional para trabalhar na resolução do conflito, “para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados”, disse o presidente.