Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir situação em Israel

O Conselho de segurança da ONU fará uma reunião extraordinária neste domingo (16) para tentar definir uma posição comum sobre o novo conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas.

Intensificada na última segunda-feira (10), os confrontos já deixaram mais de 150 vítimas, a maioria de palestinos moradores da Faixa de Gaza.

Falta consenso entre os Estados Unidos e os outro quatro membros permanentes do Conselho – China, Rússia, Reino Unido e França.

Nesta semana, os americanos, aliados históricos de Israel, bloquearam uma declaração conjunta da entidade programada para a última sexta-feira.

Segundo membros do governo americano, o presidente Joe Biden deseja manter um diálogo bilateral com Israel e com o Egito e o Catar, países árabes que são próximos ao Hamas.

Biden conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o chefe da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, por telefone neste sábado (15), numa tentativa de acalmar a situação.

Mas houve pouco avanço, com novos mísseis sendo lançados contra o território israelense e a escalada de mortos em Gaza.