O Conselho de Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para supervisionar o fim da guerra na Faixa de Gaza acusou Israel e o grupo Hamas de descumprirem os compromissos assumidos no acordo de cessar-fogo, colocando em risco a continuidade da trégua.

Em um relatório de doze páginas obtido pela agência de notícias Reuters nesta quarta-feira, 18, o órgão alerta que a persistência dos ataques e a falta de avanços nas negociações mantêm a população palestina em condições humanitárias precárias, mais de um ano após a suspensão das principais operações militares.

O documento, que deverá ser apresentado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas no fim de novembro, aponta uma crescente distância entre os termos do acordo e a realidade no território palestino. Segundo o texto, a ausência de progressos concretos ameaça comprometer a iniciativa diplomática liderada por Washington.

“Um cessar-fogo que não produz resultados visíveis não pode ser sustentado indefinidamente”, adverte o conselho, presidido pelo próprio Trump.

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Embora o acordo tenha interrompido os combates em larga escala, as principais etapas do plano americano permanecem paralisadas. A proposta prevê o desarmamento do Hamas, a retirada das tropas israelenses e o início da reconstrução de Gaza. Em julho, o grupo palestino aceitou um roteiro elaborado pelo conselho para entregar suas armas e transferir a administração do território a uma autoridade civil de transição. Israel, porém, rejeitou a proposta, afirmando que não retirará seus militares enquanto o Hamas não for desmantelado.

“A cada dia que Israel continua os ataques contra alvos do Hamas, adia-se a oportunidade de colocar à prova a adesão do Hamas ao ‘roteiro’ [para a paz]”, afirma o relatório. “Enquanto isso, a atividade militante do Hamas prossegue, o compromisso de cessar todas as ações militares não foi integralmente cumprido pelas partes, e a população enfrenta mais um inverno em tendas e escombros.”

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Cessar-fogo frágil

Israel e Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelos ataques terroristas contra comunidades no sul israelense em 7 de outubro de 2023. Naquele dia, cerca de 1.200 pessoas morreram e 5 mil ficaram feridas, em sua maioria civis. Outras 251 foram levadas como reféns para Gaza, que, por sua vez, registrou mais de 70 mil mortos durante o conflito subsequente.

Desde que a trégua entrou em vigor há um ano, mais de 1.600 palestinos morreram em ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

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Outro ponto de preocupação é a situação humanitária na Faixa de Gaza. Mais de 2 milhões de palestinos estão concentrados em aproximadamente um terço do território, vivendo principalmente em tendas improvisadas e construções danificadas. Os outros dois terços permanecem sob ocupação israelense.

As restrições impostas por Israel à entrada de equipamentos e suprimentos, somadas à escassez de recursos financeiros, também prejudicaram os preparativos para as chuvas sazonais. Na semana passada, temporais inundaram acampamentos de deslocados, agravando as condições de milhares de famílias que enfrentam mais um inverno entre escombros.