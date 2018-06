Conselheiro econômico de Trump sofre ataque cardíaco

O conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos sofreu um ataque cardíaco, segundo informou o próprio Donald Trump em seu Twitter nesta segunda-feira. De acordo com o republicano, Larry Kudlow se recupera do infarto no Walter Reed Medical Center, perto de Washington.

Analista financeiro, Kudlow, de 70 anos, ocupa o cargo no governo Trump há três meses. Antes, era comentarista de economia no canal CNBC.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

Trump tuitou sobre o estado de saúde do diretor do Conselho Econômico Nacional poucos minutos antes de iniciar a histórica reunião com o ditador norte-coreano Kim Jong-un em Singapura. Kudlow não está no local, mas havia acabado de retornar aos Estados Unidos da cúpula do G7, realizada no Canadá durante o fim de semana.

Durante o tenso encontro do bloco, Kudlow ganhou as manchetes ao afirmar que as declarações do premiê canadense Justin Trudeau contra as tarifas impostas pelos EUA sobre o alumínio de países aliados foram “uma facada nas costas”.