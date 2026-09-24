🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Conselheiro do líder supremo do Irã diz que guerra pode chegar ao Oceano Índico se EUA atacarem novamente

Yahya Rahim Safavi afirmou que uma nova ofensiva americana ou israelense poderia ampliar o conflito para além do Mar Vermelho

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 10h17 | Atualizado em 24 set 2026, 10h41
Homem de cabelos grisalhos e terno preto, com expressão séria, segura um retrato do Aiatolá Ali Khamenei em um púlpito da ONU
Presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, mostra foto do aiatolá Ali Khamenei durante discurso na Assembleia Geral da ONU. 23/09/2026 (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
Continua após publicidade
Conselheiro do líder supremo do Irã diz que guerra pode chegar ao Oceano Índico se EUA atacarem novamente Priorizar nos meus resultados Google

Um dos principais conselheiros militares do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta-feira, 24, que o conflito no Oriente Médio pode se estender até o Oceano Índico caso os Estados Unidos ou Israel realizem novos ataques contra o país. A declaração foi feita por Yahya Rahim Safavi, ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars.

“Como o conflito se espalhou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho, é possível que, em resposta a mais uma guerra, a frente se expanda ainda mais, chegando ao Oceano Índico e talvez além”, afirmou Safavi.

O conselheiro também questionou se os Estados Unidos estariam preparados para uma eventual ampliação do confronto na região. A declaração ocorre em um momento de tensão nas principais rotas marítimas do Oriente Médio. O Estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, ganhou importância no conflito após o avanço dos houthis, grupo apoiado pelo Irã, sobre a costa do Iêmen.

Siga

Pressão sobre rotas marítimas

Continua após a publicidade

A menção ao Oceano Índico amplia geograficamente uma ameaça que, até agora, vinha se concentrando principalmente no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho. O Bab el-Mandeb é uma passagem estratégica para o transporte marítimo internacional e conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, por onde passam rotas que ligam Europa, Ásia e Oriente Médio.

A declaração de Safavi não significa, por si só, que o Irã tenha anunciado uma operação militar no Oceano Índico. O conselheiro condicionou a possível ampliação do conflito a novos ataques americanos ou israelenses contra o país.

Continua após a publicidade

O aviso ocorre enquanto Irã e Estados Unidos mantêm uma disputa pelo controle e pela segurança do Estreito de Ormuz, uma das principais vias de transporte de petróleo e gás do mundo. O tráfego de embarcações pela passagem permanece abaixo da média registrada antes da escalada do conflito.

Discurso na ONU

Continua após a publicidade

A declaração também ocorre durante a participação do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Em discurso nesta quarta-feira, 23, o líder acusou Estados Unidos e Israel de ataques contra civis e afirmou que o Irã havia sido alvo de terrorismo.

Pezeshkian também criticou a situação em Gaza e defendeu a continuidade da resistência palestina. Durante sua fala, integrantes das delegações americana e israelense deixaram o plenário, segundo relatos da imprensa internacional.

Continua após a publicidade

Pezeshkian, que disse ter mudado a sua fala após o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira, se defendeu das acusações de terrorismo feitas por Trump e acusou os EUA e Israel de serem “os verdadeiros” Estados terroristas e de alvejarem civis.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Estreito de Ormuz
Governo do Irã
Israel
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).