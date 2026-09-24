Conselheiro do líder supremo do Irã diz que guerra pode chegar ao Oceano Índico se EUA atacarem novamente

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Um conselheiro militar do líder supremo do Irã alertou que o conflito no Oriente Médio pode se estender ao Oceano Índico, caso os Estados Unidos ou Israel realizem novos ataques ao país. A declaração intensifica as tensões nas rotas marítimas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, e ocorre em meio a críticas iranianas na ONU.

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Um dos principais conselheiros militares do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta-feira, 24, que o conflito no Oriente Médio pode se estender até o Oceano Índico caso os Estados Unidos ou Israel realizem novos ataques contra o país. A declaração foi feita por Yahya Rahim Safavi, ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars.

“Como o conflito se espalhou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho, é possível que, em resposta a mais uma guerra, a frente se expanda ainda mais, chegando ao Oceano Índico e talvez além”, afirmou Safavi.

O conselheiro também questionou se os Estados Unidos estariam preparados para uma eventual ampliação do confronto na região. A declaração ocorre em um momento de tensão nas principais rotas marítimas do Oriente Médio. O Estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, ganhou importância no conflito após o avanço dos houthis, grupo apoiado pelo Irã, sobre a costa do Iêmen.

Pressão sobre rotas marítimas

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A menção ao Oceano Índico amplia geograficamente uma ameaça que, até agora, vinha se concentrando principalmente no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho. O Bab el-Mandeb é uma passagem estratégica para o transporte marítimo internacional e conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, por onde passam rotas que ligam Europa, Ásia e Oriente Médio.

A declaração de Safavi não significa, por si só, que o Irã tenha anunciado uma operação militar no Oceano Índico. O conselheiro condicionou a possível ampliação do conflito a novos ataques americanos ou israelenses contra o país.

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O aviso ocorre enquanto Irã e Estados Unidos mantêm uma disputa pelo controle e pela segurança do Estreito de Ormuz, uma das principais vias de transporte de petróleo e gás do mundo. O tráfego de embarcações pela passagem permanece abaixo da média registrada antes da escalada do conflito.

Discurso na ONU

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A declaração também ocorre durante a participação do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Em discurso nesta quarta-feira, 23, o líder acusou Estados Unidos e Israel de ataques contra civis e afirmou que o Irã havia sido alvo de terrorismo.

Pezeshkian também criticou a situação em Gaza e defendeu a continuidade da resistência palestina. Durante sua fala, integrantes das delegações americana e israelense deixaram o plenário, segundo relatos da imprensa internacional.

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Pezeshkian, que disse ter mudado a sua fala após o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira, se defendeu das acusações de terrorismo feitas por Trump e acusou os EUA e Israel de serem “os verdadeiros” Estados terroristas e de alvejarem civis.

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