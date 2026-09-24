Conselheiro do líder supremo do Irã diz que guerra pode chegar ao Oceano Índico se EUA atacarem novamente
Yahya Rahim Safavi afirmou que uma nova ofensiva americana ou israelense poderia ampliar o conflito para além do Mar Vermelho
Um dos principais conselheiros militares do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta-feira, 24, que o conflito no Oriente Médio pode se estender até o Oceano Índico caso os Estados Unidos ou Israel realizem novos ataques contra o país. A declaração foi feita por Yahya Rahim Safavi, ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars.
“Como o conflito se espalhou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho, é possível que, em resposta a mais uma guerra, a frente se expanda ainda mais, chegando ao Oceano Índico e talvez além”, afirmou Safavi.
O conselheiro também questionou se os Estados Unidos estariam preparados para uma eventual ampliação do confronto na região. A declaração ocorre em um momento de tensão nas principais rotas marítimas do Oriente Médio. O Estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, ganhou importância no conflito após o avanço dos houthis, grupo apoiado pelo Irã, sobre a costa do Iêmen.
Pressão sobre rotas marítimas
A menção ao Oceano Índico amplia geograficamente uma ameaça que, até agora, vinha se concentrando principalmente no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho. O Bab el-Mandeb é uma passagem estratégica para o transporte marítimo internacional e conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, por onde passam rotas que ligam Europa, Ásia e Oriente Médio.
A declaração de Safavi não significa, por si só, que o Irã tenha anunciado uma operação militar no Oceano Índico. O conselheiro condicionou a possível ampliação do conflito a novos ataques americanos ou israelenses contra o país.
O aviso ocorre enquanto Irã e Estados Unidos mantêm uma disputa pelo controle e pela segurança do Estreito de Ormuz, uma das principais vias de transporte de petróleo e gás do mundo. O tráfego de embarcações pela passagem permanece abaixo da média registrada antes da escalada do conflito.
Discurso na ONU
A declaração também ocorre durante a participação do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Em discurso nesta quarta-feira, 23, o líder acusou Estados Unidos e Israel de ataques contra civis e afirmou que o Irã havia sido alvo de terrorismo.
Pezeshkian também criticou a situação em Gaza e defendeu a continuidade da resistência palestina. Durante sua fala, integrantes das delegações americana e israelense deixaram o plenário, segundo relatos da imprensa internacional.
Pezeshkian, que disse ter mudado a sua fala após o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira, se defendeu das acusações de terrorismo feitas por Trump e acusou os EUA e Israel de serem “os verdadeiros” Estados terroristas e de alvejarem civis.