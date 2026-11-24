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Avaliado em R$ 1 bilhão, o navio de guerra russo Merkury foi quase totalmente afundado em ataque atribuído à Ucrânia no porto de Benghazi, na Líbia. A ação com drones navais representa um duro golpe logístico para Moscou no Mediterrâneo e na África. Entenda os impactos da ofensiva.

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O navio de guerra russo Merkury, avaliado em cerca de R$ 1 bilhão (aproximadamente US$ 200 milhões), foi quase inteiramente afundado na segunda-feira 23, após ser atingido em um ataque atribuído à Ucrânia no porto de Benghazi, na Líbia.

O bombardeio ocorreu no momento em que a embarcação militar estava ancorada para reabastecer e receber suprimentos durante sua rota de retorno à Rússia. A parada no litoral líbio foi realizada com base em acordos de cooperação marítima firmados entre Moscou e as autoridades do leste da Líbia. Imagens feitas após a ação mostram que apenas uma parte da proa do navio permaneceu visível, além de fumaça saindo da embarcação e destroços espalhados pelo cais.

De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a ação militar utilizou sete drones navais desenvolvidos no país e contou com a participação do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e das Forças de Defesa. Relatos da publicação especializada em defesa Army Recognition indicam que a incursão também resultou na destruição de um helicóptero Ka-27 que se encontrava a bordo do navio de guerra, além de atingir o cargueiro militar russo MV Angara.

Perfil técnico e armamentos

O Merkury é um navio de guerra integrante do Projeto 20380, conhecido na classificação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como classe Steregushchiy. A construção da embarcação teve início em fevereiro de 2015 no estaleiro Severnaya Verf, em São Petersburgo, sob o nome inicial de Retiviy. A embarcação foi lançada ao mar em março de 2020, rebatizada como Merkury em outubro de 2021 e formalmente incorporada à frota russa em maio de 2023, sob um contrato de construção original avaliado em cerca de 17,2 bilhões de rublos.

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Com comprimento estimado em 104,5 metros, deslocamento de cerca de 2.200 toneladas e velocidade máxima de aproximadamente 50 km/h, o navio operava com uma tripulação de cerca de 90 marinheiros. O arsenal da embarcação contava com oito mísseis antinavio Kh-35, um sistema de defesa antiaérea Redut, um canhão naval A-190, sistemas de defesa aproximada AK-630 e torpedos e antitorpedos do tipo Paket-NK. O navio possuía ainda convés específico para operações com o helicóptero Ka-27, voltado para missões antissubmarino.

Ataque ucraniano

Análises técnicas indicam que a ofensiva ucraniana provavelmente utilizou drones navais do modelo Sea Baby, em sua versão atualizada de 2025, equipados com até 2.000 kg de carga explosiva e com alcance operacional de 1.500 km. Devido ao fato de o porto de Benghazi estar localizado longe das principais áreas de combate da guerra, a expectativa é que um navio comercial foi usado como embarcação-mãe para a realização do ataque no mar Mediterrâneo.

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A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL) manifestou “grave preocupação” com os ataques contra o porto de Benghazi, ressaltando a necessidade de respeito à soberania e integridade territorial líbia e defendendo a realização de uma investigação imediata e transparente.

A perda da Merkury representa um duro golpe para a logística militar de Moscou na região, uma vez que o navio participava ativamente da escolta de cargas e do apoio às operações russas no Mediterrâneo e no continente africano. Esta é a segunda corveta deste projeto atingida ou destruída por forças ucranianas, após o ataque realizado em junho contra a corveta Boikiy enquanto estava em manutenção no porto de Kronstadt, na Rússia.