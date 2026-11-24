Conheça o navio de guerra russo Merkury, avaliado em R$ 1 bi e atingido pela Ucrânia
Embarcação foi alvo de ataque com drones ucranianos enquanto estava parada em um porto na Líbia, em escalada das hostilidades
O navio de guerra russo Merkury, avaliado em cerca de R$ 1 bilhão (aproximadamente US$ 200 milhões), foi quase inteiramente afundado na segunda-feira 23, após ser atingido em um ataque atribuído à Ucrânia no porto de Benghazi, na Líbia.
O bombardeio ocorreu no momento em que a embarcação militar estava ancorada para reabastecer e receber suprimentos durante sua rota de retorno à Rússia. A parada no litoral líbio foi realizada com base em acordos de cooperação marítima firmados entre Moscou e as autoridades do leste da Líbia. Imagens feitas após a ação mostram que apenas uma parte da proa do navio permaneceu visível, além de fumaça saindo da embarcação e destroços espalhados pelo cais.
De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a ação militar utilizou sete drones navais desenvolvidos no país e contou com a participação do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e das Forças de Defesa. Relatos da publicação especializada em defesa Army Recognition indicam que a incursão também resultou na destruição de um helicóptero Ka-27 que se encontrava a bordo do navio de guerra, além de atingir o cargueiro militar russo MV Angara.
Perfil técnico e armamentos
O Merkury é um navio de guerra integrante do Projeto 20380, conhecido na classificação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como classe Steregushchiy. A construção da embarcação teve início em fevereiro de 2015 no estaleiro Severnaya Verf, em São Petersburgo, sob o nome inicial de Retiviy. A embarcação foi lançada ao mar em março de 2020, rebatizada como Merkury em outubro de 2021 e formalmente incorporada à frota russa em maio de 2023, sob um contrato de construção original avaliado em cerca de 17,2 bilhões de rublos.
Com comprimento estimado em 104,5 metros, deslocamento de cerca de 2.200 toneladas e velocidade máxima de aproximadamente 50 km/h, o navio operava com uma tripulação de cerca de 90 marinheiros. O arsenal da embarcação contava com oito mísseis antinavio Kh-35, um sistema de defesa antiaérea Redut, um canhão naval A-190, sistemas de defesa aproximada AK-630 e torpedos e antitorpedos do tipo Paket-NK. O navio possuía ainda convés específico para operações com o helicóptero Ka-27, voltado para missões antissubmarino.
Ataque ucraniano
Análises técnicas indicam que a ofensiva ucraniana provavelmente utilizou drones navais do modelo Sea Baby, em sua versão atualizada de 2025, equipados com até 2.000 kg de carga explosiva e com alcance operacional de 1.500 km. Devido ao fato de o porto de Benghazi estar localizado longe das principais áreas de combate da guerra, a expectativa é que um navio comercial foi usado como embarcação-mãe para a realização do ataque no mar Mediterrâneo.
A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL) manifestou “grave preocupação” com os ataques contra o porto de Benghazi, ressaltando a necessidade de respeito à soberania e integridade territorial líbia e defendendo a realização de uma investigação imediata e transparente.
A perda da Merkury representa um duro golpe para a logística militar de Moscou na região, uma vez que o navio participava ativamente da escolta de cargas e do apoio às operações russas no Mediterrâneo e no continente africano. Esta é a segunda corveta deste projeto atingida ou destruída por forças ucranianas, após o ataque realizado em junho contra a corveta Boikiy enquanto estava em manutenção no porto de Kronstadt, na Rússia.