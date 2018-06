Conheça o hotel escolhido para o encontro entre Trump e Kim Jong-un

O Capella Hotel, em Singapura, será o endereço que vai abrigar o histórico encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, marcada para o dia 12 de junho.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (5) pelo Twitter da porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. “Agradecemos nossos ótimos anfitriões de Singapura pela hospitalidade.”

O hotel de luxo fica na ilha Sentosa, uma das apostas de especialistas como possíveis locais para o encontro histórico entre os dois líderes. A ilha era apontada como a opção preferida pelos norte-coreanos, por ser um ponto mais isolado do que os outros. O Capella é uma das maiores propriedades da ilha, assim como o resort World Sentosa.

Segundo o site do hotel, uma diária no local pode chegar a custar até 7.400 dólares – o equivalente a 28,2 mil reais. O valor é para hospedagem em uma casa de 436 metros quadrados localizada dentro da propriedade, com três quartos e uma piscina privativa.

Assim que chegam ao local, os hóspedes são apresentados a seu assistente pessoal, que auxilia em tarefas como reservas em restaurantes e em salas de conferência. O hotel tem quatro restaurantes, biblioteca, spa e três piscinas externas.

Lounge do Capella Hotel em Singapura

Sentosa é uma espécie de ilha de entretenimento de Singapura. Tem dois campos de golfe, o esporte praticado por Trump, um parque temático da Universal, um parque de diversões e outro aquático, um centro de paraquedismo, um clube de iatismo e um teleférico. Para contrastar, há também um cemitério.

Porém, Kim Jong-un e Trump provavelmente não desfrutarão de todos esses serviços. Devem ficar no local somente para a reunião bilateral, que acontecerá em uma das muitas salas de reunião do Capella.

As delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte reuniram-se quatro vezes na semana passada no Capella para discutir a logística e segurança da reunião e para acertar todos os detalhes. O encontro está marcado para começar às 9h do horário local (22h de segunda-feira em Brasília).

Ainda não está claro exatamente onde Trump e Kim ficarão no hotel, mas relatos anteriores sugerem que o ditador norte-coreano deseja uma suíte e que o governo dos Estados Unidos poderia pagar os custos dessa hospedagem.

Na segunda-feira (04), a organização antinuclear Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (Ican), Prêmio Nobel da Paz 2017, ofereceu-se para pagar os custos da histórica reunião. Porém, ainda não está claro quem, de fato, arcará com os custos.