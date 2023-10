Conheça Baladia, cidade ‘fake’ onde Israel treina para invadir Gaza

Em meio aos olhares atentos do mundo sobre uma possível invasão por terra à Faixa Gaza, soldados israelenses são treinados há anos em uma cidade “fake” no deserto, conhecida como Baladia, a cerca de 30 quilômetros do epicentro do conflito.

Erguida ainda em 2005, após a Segunda Intifada palestina, com o auxílio de militares americanos, a “Mini Gaza” é uma maquete em tamanho real e custou algo em torno de US$ 45 milhões, o equivalente a R$ 227 milhões, de acordo com a agência Associated Press.

“A instalação dá ao soldado israelense as ferramentas de que necessita antes de entrar nos campos de batalha do século XXI,” afirmam as Forças de Defesa de Israel (FDI).

O local é composto por 600 estruturas, distribuídas em um terreno de 11,9 quilômetros quadrados, nas cercanias do kibutz Tse’elim, e integra parte do Centro de Treinamento de Guerra Urbana.

Para simular uma “autêntica e moderna cidade do deserto”, prédios de oito andares, escolas, lojas, mercados, edifícios públicos e templos religiosos compõem o conjunto arquitetônico de Baladia (que significa “cidade” em árabe).

O nível de ambientação é tão rigoroso que até mesmo os muros foram grafitados e pichados com dizeres e símbolos radicais palestinos e libaneses, dois inimigos conhecidos de Israel.

Em outros tempos, países como a Alemanha e os Estados Unidos enviaram seus militares para um intercâmbio de guerra no simulador israelense. Até mesmo as forças de segurança das Nações Unidas já treinaram no local.

Mas, agora, Baladia reflete os anseios do exército israelense de aplicar, quem sabe, os ensinamentos de combate urbano angariados ao longo das últimas décadas na invasão iminente à Gaza.

“Estamos preparando nossas forças para a opção de operação terrestre. Acredito que eles estão prontos, as forças querem fazer isso”, disse o porta-voz das FDI, major Nir Dinar.

Nesta quinta-feira 19, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou aos soldados na cidade de Sderot, na fronteira com o território palestino, que “agora vocês veem Gaza de longe, em breve verão de dentro”.

Apesar de sua estrutura robusta, e de Israel ter um dos exércitos mais preparados do mundo para incursões terrestres, Baladia não conta com o elemento surpresa da extensa rede de túneis estabelecida pelo terror em Gaza, além da dificuldade de distinguir civis em meio aos ataques.