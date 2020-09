Congresso do Peru rejeita pedido de impeachment de Martín Vizcarra

O Congresso do Peru recusou na noite da última sexta-feira 18 o pedido de impeachment do presidente Martín Vizcarra. Numa sessão de 12 horas, 78 parlamentares votaram por rejeitar o afastamento, contra 32 votos favoráveis e 15 abstenções. A oposição precisava de 87 votos (dois terços do Congresso), de um total de 130, para impichar o atual presidente. Agora, ele permanece no cargo até as próximas eleições, programadas para 2021.

Martín Vizcarra havia sido acusado de “incapacidade moral” por suposta contratação irregular de um cantor por sua administração. Esse processo foi aberto na última semana, após o vazamento de áudios em que Vizcarra supostamente pede aos assessores que mintam em uma investigação sobre contratos do governo com o cantor Richard Cisneros, mais conhecido como Richard Swing. O artista embolsou 175.400 soles (cerca de R$ 261.000) para fazer palestras motivacionais.

No áudio principal, o presidente disse às assessoras que “é preciso dizer que ele [Swing] entrou duas vezes [no Palácio do Governo]”, ao invés de cinco — número o qual elas tinham confirmado no mesmo número o qual elas tinham confirmado no mesmo registro —, para distanciar a relação do cantor com a Presidência.

“Os áudios que estão usando contra mim não passaram por perícia, portanto não têm validade comprovada. Reconheço que a minha voz está em um deles, mas qual é o delito?”, se defendeu Vizcarra frente ao Congresso pouco antes do inicio da sessão de debates sobre seu impeachment.