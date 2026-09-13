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Congressista dos EUA nada até área segura após avião fazer pouso de emergência em lago

Aeronave que transportava Tom Tiffany perdeu potência e começou a afundar após pousar na água; político e piloto tiveram ferimentos leves

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 10h29 | Atualizado em 13 set 2026, 10h30
Homem de óculos, terno escuro e gravata vermelha, discursando em um púlpito cinza com dois microfones, contra um fundo azul com logotipos repetidos
Tom Tiffany (Pool Getty Images News/Reprodução)
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Congressista dos EUA nada até área segura após avião fazer pouso de emergência em lago Priorizar nos meus resultados Google

O congressista republicano Tom Tiffany precisou nadar até uma área segura depois que o avião em que viajava perdeu potência e fez um pouso de emergência no Lago Wausau, no estado americano de Wisconsin, na noite de sábado, 12. Tiffany e o piloto tiveram apenas ferimentos leves.

O político voltava de um jantar do Partido Republicano no condado de La Crosse quando a aeronave apresentou problemas durante a aproximação do Aeroporto de Wausau Downtown. Diante da perda de potência, o piloto realizou um pouso de emergência na água.

Os dois chegaram a ligar para o serviço de emergência após o pouso. A situação, porém, se agravou quando o avião começou a afundar. Tiffany e o piloto foram levados ao Aspirus Wausau Hospital e receberam atendimento médico. De acordo com o congressista, ambos sofreram apenas ferimentos leves.

A aeronave era um Bonanza monomotor com capacidade para quatro pessoas. Tiffany e o piloto eram os ocupantes mencionados nos relatos sobre o acidente. A investigação sobre o episódio deve ficar a cargo da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

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Candidato ao governo de Wisconsin

Além de representar o 7º Distrito Congressional de Wisconsin na Câmara dos Representantes, Tiffany disputa neste ano o governo do estado pelo Partido Republicano. Ele venceu as primárias republicanas em agosto e recebeu o apoio do presidente Donald Trump.  Aeronave que transportava Tom Tiffany perdeu potência e começou a afundar após pousar na água; político e piloto tiveram ferimentos leves. O democrata David Crowley, adversário de Tiffany na eleição marcada para 3 de novembro, afirmou estar aliviado por ninguém ter sofrido ferimentos graves e elogiou a atuação do piloto durante a emergência.

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