Confrontos após reeleição de Widodo deixam ao menos 6 mortos na Indonésia

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas em confrontos entre eleitores contrários à reeleição do presidente da Indonésia, Joko Widodo, e a polícia, em Jacarta, entre a noite de terça-feira e esta quarta, informou o governador da capital do país, Anies Baswedan.

Baswedan forneceu os novos números de vítimas em conversa com a imprensa local após visitar o hospital Tarakan, no centro da capital, enquanto a polícia disse que pelo menos 60 pessoas foram detidas.

O candidato à presidência derrotado, o ex-general Prabowo Subianto, acusou Widodo de fraude eleitoral nas eleições do dia 17 de abril e anunciou que pedirá a impugnação do resultado perante o Tribunal Constitucional, enquanto seus partidários se manifestavam desde ontem nas ruas.

Widodo, que chegou à Presidência em 2014 com 53,15% dos votos, venceu a eleição de 17 de abril com uma vantagem maior, com 85,6 milhões de votos, contra 68,6 milhões de seu adversário.

“A decisão foi anunciada em 21 de maio e será efetiva imediatamente”, afirmou o presidente da Comissão Eleitoral, Arief Budiman.

Desde o dia da eleição, na qual mais de 190 milhões de pessoas estavam registradas para votar, o candidato de oposição Prabowo Subianto contestava a apuração parcial, que apontava uma vantagem do presidente. Ele chegou a reivindicar a vitória com base em pesquisas alternativas.

