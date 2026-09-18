Confronto físico entre passageiros em voo que saía de Londres viraliza nas redes

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Um confronto físico entre dois homens a bordo de um voo da Biman Bangladesh Airlines, partindo de Londres para Bangladesh, gerou apreensão entre os passageiros. Vídeos que viralizaram mostram a briga antes da intervenção de tripulantes. A companhia aérea ainda não forneceu detalhes ou se manifestou sobre o ocorrido.

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Um confronto físico entre dois homens a bordo de uma aeronave que saía de Londres, na Inglaterra, em direção a Bangladesh causou apreensão entre os passageiros presentes no local, incluindo crianças e idosos.

Vídeos divulgados nas redes sociais entre quarta 16 e quinta-feira 17 mostram que a dupla discutia antes de começar a trocar golpes. Depois de partir para a agressão física, a camiseta de um dos envolvidos acaba sendo rasgada.

As imagens também mostram que viajantes e tripulantes tentaram apartar a briga ao ver a proporções que o caso tomava. Segundo o site Bangladesh Dhaka Tribune, a confusão aconteceu em um avião da companhia aérea Biman Bangladesh Airlines.

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Procurado pela imprensa local, o gerente-geral de Relações Públicas da Biman Bangladesh Airlines, Mahbubuddin Ahmed, informou que ainda não tinha conhecimento da ocorrência. “Ainda não estou ciente do assunto. Estou verificando”, afirmou.

Até o momento da publicação, a companhia aérea não havia fornecido detalhes referentes à identidade dos passageiros, à motivação da briga ou às eventuais medidas tomadas após o episódio.