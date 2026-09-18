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Confronto físico entre passageiros em voo que saía de Londres viraliza nas redes

Briga entre dois homens em aeronave que seguia m direção a Bangladesh causou tumulto entre viajantes

Por Luiza Zubelli 18 set 2026, 15h16
Passageiros em um avião, com um homem de camiseta preta em pé sobre os assentos, aparentemente envolvido em uma briga, enquanto outros passageiros observam ou tentam intervir. Uma mulher de hijab branco e blusa estampada está de costas em primeiro plano, e telas de entretenimento estão visíveis nos assentos
Confusão entre dois homens em voo que saía de Londres causa apreensão entre demais passageiros (Redes sociais/Reprodução)
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Um confronto físico entre dois homens a bordo de uma aeronave que saía de Londres, na Inglaterra, em direção a Bangladesh causou apreensão entre os passageiros presentes no local, incluindo crianças e idosos.

Vídeos divulgados nas redes sociais entre quarta 16 e quinta-feira 17 mostram que a dupla discutia antes de começar a trocar golpes. Depois de partir para a agressão física, a camiseta de um dos envolvidos acaba sendo rasgada.

As imagens também mostram que viajantes e tripulantes tentaram apartar a briga ao ver a proporções que o caso tomava. Segundo o site Bangladesh Dhaka Tribune, a confusão aconteceu em um avião da companhia aérea Biman Bangladesh Airlines.

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Procurado pela imprensa local, o gerente-geral de Relações Públicas da Biman Bangladesh Airlines, Mahbubuddin Ahmed, informou que ainda não tinha conhecimento da ocorrência. “Ainda não estou ciente do assunto. Estou verificando”, afirmou.

Até o momento da publicação, a companhia aérea não havia fornecido detalhes referentes à identidade dos passageiros, à motivação da briga ou às eventuais medidas tomadas após o episódio.

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