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Confira em fotos a destruição causada pela inundação no Nepal e Tibete

Tragédia causou mais de 500 mortes e quase 1. 500 pessoas seguem desaparecidas

Por Luiza Zubelli 28 ago 2026, 15h35 | Atualizado em 28 ago 2026, 16h59
Mulher de meia-idade, com expressão triste, vestindo um salwar kameez rosa estampado e calças vermelhas, caminha sobre escombros em frente a uma casa destruída por enchentes. A casa tem janelas quebradas e está cheia de lama e galhos, com detritos pendurados no andar superior
Rastros da inundação na fronteira entre Tibete e Nepal (ARUN SANKAR/AFP)
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O desastre causado pela inundação repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixou marcas profundas nos vilarejos por onde passou. A Cruz Vermelha estimou nesta sexta-feira, 28, que mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo deslizamento de terra catastrófico.

Vídeos do desastre de quarta-feira 26 mostram uma enorme parede de água avançando sobre a região enquanto pessoas tentavam fugir. A força, o volume e a velocidade da enchente deixaram pouco tempo para que as pessoas pudessem escapar. A onda arrastou caminhões e engoliu casas, estradas e usinas de energia no Nepal. Já no Tibete, autoridades falaram em um “grande número de vítimas” após um deslizamento de lama atingir uma passagem de fronteira.

+Por que o Nepal não aceitou ajuda estrangeira nos resgates?

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Mais de 500 pessoas morreram e quase 1. 500 estão desaparecidas, incluindo cerca de 1. 000 estrangeiros cujo paradeiro é desconhecido. A destruição ocorreu ao longo de uma rota que liga Catmandu a Lhasa, no Tibete — um trajeto muito frequentado por praticantes de trekking e peregrinos hindus e budistas.

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O desastre também elevou o temor de novas inundações, uma ameaça que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Caminhões com suprimentos ficaram impedidos de avançar devido ao rompimento de um lago formado pelos detritos do deslizamento de terra por trás das inundações.

Confira as imagens que dão dimensão à tragédia

Pessoas em meio à lama e escombros após uma enchente, com casas danificadas ao fundo. Uma mulher de vestido escuro e dois homens, um de capacete vermelho e outro segurando um tecido laranja, tentam remover detritos.
Pessoas recuperam materiais utilizáveis de suas casas inundadas de lama após enchentes repentinas em Devighat, no distrito de Nuwakot, no Nepal. (ARUN SANKAR/AFP)
Pessoas observam os escombros de uma ponte destruída por uma enchente, com detritos e lixo acumulados na margem do rio. Ao fundo, casas danificadas e uma montanha coberta por vegetação densa sob um céu nublado
Pessoas próximas a uma ponte desabada após enchentes repentinas em Devighat, no distrito de Nuwakot, no Nepal (ARUN SANKAR/AFP)
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Dois homens em roupas escuras e calças jeans inspecionam escombros em uma rua lamacenta, com prédios parcialmente destruídos ao fundo, após um desastre natural
Homem tenta recuperar pertences utilizáveis após enchentes repentinas em Devighat, no distrito de Nuwakot, no Nepal. (ARUN SANKAR/AFP)
Vista aérea de uma área residencial devastada por um deslizamento de terra, com casas parcialmente submersas em lama e detritos. Um rio de lama cinzenta serpenteia pela paisagem, e árvores verdes cobrem as encostas ao fundo, contrastando com a destruição.
Uma vista aérea mostra prédios e infraestrutura danificados ao longo do rio Trishuli, que transbordou após uma enchente repentina. (Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Multidão de pessoas observa a destruição causada por um deslizamento de terra, com casas parcialmente soterradas e ruas cobertas por lama e detritos. Alguns indivíduos, incluindo socorristas, caminham pela área alagada, enquanto outros se aglomeram em pontos mais altos, próximos às construções danificadas. O cenário é de devastação, com árvores e vegetação ao fundo.
Moradores observam os danos após as enchentes repentinas em Trishuli, no Nepal. (Ezra Acayan/Getty Images)
Vista aérea de uma área residencial devastada por um deslizamento de terra, com casas parcialmente submersas em lama e detritos. Um rio de lama cinzenta serpenteia pela paisagem, e árvores verdes cobrem as encostas ao fundo, contrastando com a destruição.
Uma vista aérea mostra prédios e infraestrutura danificados ao longo do rio Trishuli, que transbordou após uma enchente repentina. (Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Homens caminham por uma área devastada por lama e detritos. Um homem de camisa polo marrom e calça jeans suja segura sapatos, enquanto outro, com capacete branco, óculos e colete de segurança, carrega uma pá. Ao fundo, casas danificadas e máquinas pesadas em meio à destruição. Outros homens também se movem pela lama. O céu está nublado, indicando um cenário pós-desastre.
Imagem sem crédito e fonte Um socorrista ajuda um residente em cima da lama após enchentes repentinas em Trishuli, no Nepal. ()
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Nepal
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