Confira em fotos a destruição causada pela inundação no Nepal e Tibete

Uma inundação repentina e deslizamentos de terra na fronteira entre Nepal e Tibete causaram um desastre devastador, afetando mais de 90 mil pessoas. A força da água arrastou casas e estradas, deixando centenas de mortos e milhares de desaparecidos, incluindo peregrinos e turistas estrangeiros. Acompanhe os detalhes da tragédia.
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Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.
O desastre causado pela inundação repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixou marcas profundas nos vilarejos por onde passou. A Cruz Vermelha estimou nesta sexta-feira, 28, que mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo deslizamento de terra catastrófico.
Mais de 500 pessoas morreram e quase 1. 500 estão desaparecidas, incluindo cerca de 1. 000 estrangeiros cujo paradeiro é desconhecido. A destruição ocorreu ao longo de uma rota que liga Catmandu a Lhasa, no Tibete — um trajeto muito frequentado por praticantes de trekking e peregrinos hindus e budistas.
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O desastre também elevou o temor de novas inundações, uma ameaça que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Caminhões com suprimentos ficaram impedidos de avançar devido ao rompimento de um lago formado pelos detritos do deslizamento de terra por trás das inundações.