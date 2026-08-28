Confira em fotos a destruição causada pela inundação no Nepal e Tibete

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Uma inundação repentina e deslizamentos de terra na fronteira entre Nepal e Tibete causaram um desastre devastador, afetando mais de 90 mil pessoas. A força da água arrastou casas e estradas, deixando centenas de mortos e milhares de desaparecidos, incluindo peregrinos e turistas estrangeiros. Acompanhe os detalhes da tragédia.

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O desastre causado pela inundação repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixou marcas profundas nos vilarejos por onde passou. A Cruz Vermelha estimou nesta sexta-feira, 28, que mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo deslizamento de terra catastrófico.

Vídeos do desastre de quarta-feira 26 mostram uma enorme parede de água avançando sobre a região enquanto pessoas tentavam fugir. A força, o volume e a velocidade da enchente deixaram pouco tempo para que as pessoas pudessem escapar. A onda arrastou caminhões e engoliu casas, estradas e usinas de energia no Nepal. Já no Tibete, autoridades falaram em um “grande número de vítimas” após um deslizamento de lama atingir uma passagem de fronteira.

+Por que o Nepal não aceitou ajuda estrangeira nos resgates?

Mais de 500 pessoas morreram e quase 1. 500 estão desaparecidas, incluindo cerca de 1. 000 estrangeiros cujo paradeiro é desconhecido. A destruição ocorreu ao longo de uma rota que liga Catmandu a Lhasa, no Tibete — um trajeto muito frequentado por praticantes de trekking e peregrinos hindus e budistas.

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O desastre também elevou o temor de novas inundações, uma ameaça que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Caminhões com suprimentos ficaram impedidos de avançar devido ao rompimento de um lago formado pelos detritos do deslizamento de terra por trás das inundações.

Confira as imagens que dão dimensão à tragédia

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