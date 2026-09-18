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Condenada à morte aos 21 anos, iraniana aguarda execução por protestar contra governo

Ativistas acusam Irã de enforcar manifestantes para semear medo na população, no contexto da guerra com os Estados Unidos

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h39
Mulher jovem sorrindo, de perfil, com óculos de sol na cabeça, blusa branca com estampa de coelhos e calça jeans escura, em pé na margem de um rio com montanhas e árvores ao fundo
Taraneh Rahimi, 21 anos: condenada por participar de protestos contra o governo do Irã.  (HANDOUT / FAMILY HANDOUT/AFP)
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Condenada à morte aos 21 anos, iraniana aguarda execução por protestar contra governo Priorizar nos meus resultados Google

Em janeiro, Taraneh Rahimi e sua irmã gêmea, Romina, juntaram-se a milhares de pessoas em protestos contra as autoridades na cidade iraniana de Isfahan. Agora, oito meses depois, a jovem está no corredor da morte.

Os protestos, feitos durante o ápice de um movimento nacional desencadeado no final de dezembro pelo aumento do custo de vida, foram reprimidos com violência e resultaram em dezenas de milhares de prisões, segundo organizações de direitos humanos e investigadores da ONU.

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Taraneh foi presa uma semana depois dos protestos durante uma batida policial na casa em que estava. Ela foi condenada à morte em 31 de agosto por por participação em incidentes em uma praça que deixaram dois mortos, entre eles um integrante das forças de segurança, segundo o grupo Hengaw, sediado na Noruega, e a ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos. Outros acusados por participação no mesmo incidente foram condenados a até 36 anos de prisão, incluindo a irmã de Taraneh.

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A jovem, que completou 21 anos já na prisão, “sofre torturas físicas e constante tortura psicológica”, segundo informações da agência de notícias AFP com base em relatos da família.

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“Os jovens foram torturados uns na frente dos outros, um após o outro. Eles se certificaram de que Taraneh ouvisse os gritos de Romina. Disseram a ela: ‘Se você não assinar essas confissões, vamos estuprar sua irmã na sua frente.’ É claro que ela assinou”, disse  Masud Nourmohamadi, um primo de Taraneh, que mora nos Estados Unidos.

O Centro para os Direitos Humanos no Irã (CHRI), com sede nos Estados Unidos, também está preocupado com a saúde de Taraneh, e observou que “ela tem dificuldade para andar”.

Sua sentença ainda pode ser contestada, mas o Irã já executou 29 pessoas — todos homens — em conexão com os protestos, após julgamentos considerados injustos por diversas ONGs, entre elas a Anistia Internacional.

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Ativistas acusam o Irã de enforcar manifestantes para semear o medo na população, no contexto da guerra com os Estados Unidos. Por sua vez, as autoridades iranianas alegam agir contra os instigadores dos protestos, que descrevem como “distúrbios fomentados pelo exterior”.

Os protestos

A onda de protestos no Irã, que durou até o final de janeiro, ganhou força a partir do fim de dezembro passado, impulsionada pelo colapso da economia iraniana e pelo derretimento da moeda nacional, o rial, que perdeu quase 50% do valor contra o dólar ao longo de 2025 e atingiu uma baixa histórica. Com o avanço da repressão, os atos ganharam um caráter mais amplo, transformando-se em um movimento de contestação direta ao regime teocrático que governa o país desde 1979.

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Imagens e depoimentos divulgados no auge dos protestos indicam que o governo promoveu uma das repressões mais letais das últimas décadas. Testemunhas relataram o uso de armas automáticas contra manifestantes desarmados, além de prisões em massa. Segundo grupos de direitos humanos, algumas pessoas sofreram tortura, incluindo espancamentos e estupros.

Em janeiro, a HRANA disse ter confirmado a morte de 5.848 pessoas, entre elas 209 integrantes das forças de segurança. Ao menos 41.283 pessoas foram detidas, segundo o grupo. 

As autoridades iranianas acusam os organizadores dos protestos de terrorismo e de ligação com governos estrangeiros. O governo iraniano reconhece 3.117 mortes, a maioria de integrantes das forças de segurança ou de transeuntes inocentes assassinados por “vândalos”.

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