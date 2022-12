Como vai ser a rotina militar de Jin, astro do grupo de K-pop BTS

O astro do K-pop Jin, membro mais velho do grupo BTS, iniciou seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul nesta terça-feira, 13, acompanhado de um exército de seguranças.

Jin, 30 anos, passará 18 meses de uniforme na base militar de Yeoncheon, no norte da província de Gyeonggi. Uma carreata de seis vans pretas transportando o astro e sua equipe de segurança precisou navegar por um mar de fãs do grupo musical para chegar ao destino.

Vários cartazes ao longo da estrada deram as boas-vindas a Jin e aos outros recrutas na base, que fica a menos de 16 quilômetros da Zona Desmilitarizada que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte. Muitos fizeram longas jornadas, vindos de Seul e até Hong Kong, para despedir-se do astro.

O serviço militar é obrigatório na Coreia do Sul, onde quase todos os homens são obrigados a servir no exército por 18 meses quando completam 28 anos.

O parlamento da Coreia do Sul aprovou um projeto de lei em 2020 permitindo que estrelas do K-pop – aquelas que “se destacam na cultura e arte popular” – adiem seu serviço até os 30 anos de idade.

Em outubro, a gravadora do BTS disse que todos os sete membros do grupo planejavam prestar serviço militar. Espera-se que o BTS volte a se reunir por volta de 2025, de acordo com a BIGHIT Music.

Como é o treinamento militar na Coreia do Sul?

O serviço de Jin começará com um curso de treinamento básico de cinco semanas, antes de ser designado para uma unidade, com base na prática padrão.

Segundo relatos de recrutas, colhidos por agências de notícias, Jin provavelmente ficará no quartel com cerca de 40 outros homens, dividindo beliches.

O costume é, todas as manhãs, acordar por volta das 6h30 para uma rotina diária de exercícios físicos e treinamento de combate e armas.

Recrutas são obrigados a dar seus celulares aos superiores. Jin poderá se comunicar com a família – e fãs – por meio de cartas, embora seja permitido o acesso limitado ao telefone durante fins de semana.

Segundo relato de um recruta à emissora americana CNN, a comida nos centros de treinamento é excelente. Além de café da manhã, almoço e jantar, soldados em treinamento recebem lanches como carne seca, waffles com manteiga e bebidas (sem álcool).

Uma vez integrado às forças da Coreia do Sul, Jin será um dos cerca de 560.000 soldados do exército, de acordo com o site do exército sul-coreano.

Fenômeno BTS

O BTS se tornou famoso mundialmente desde sua estreia em 2013, conquistando o primeiro lugar entre os singles em mais de 100 países, mais de 46 milhões de seguidores no Twitter e o prêmio de Artista do Ano da revista Time em 2020. Eles também se tornaram uma parte importante da economia sul-coreana – em 2019, o grupo foi responsável por 0,3% do PIB do país, com US$ 4,9 bilhões em receita.