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Um urso “extremamente inteligente” atacou quatro pessoas em Fukushima, Japão, destrancou uma janela e fugiu, mesmo após ser alvejado por um dardo tranquilizante que não fez efeito. A polícia o procura ativamente, e o incidente destaca o aumento preocupante de ataques de ursos no país, levando ao fechamento de escolas e à mobilização das autoridades locais.

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A polícia de Fukushima, no Japão, está à procura de um urso “extremamente inteligente” que teria destrancado e aberto uma janela para fugir após atacar quatro pessoas na última quarta-feira, 3. O animal, com cerca de um metro de comprimento, também foi visto bebendo água em uma torneira. O bicho, inclusive, não foi afetado pelos dados tranquilizantes das autoridades.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o urso-negro-asiático inicia sua trajetória de ataques na cidade do interior japonês. A primeira vítima foi um trabalhador que andava no estacionamento de uma empresa quando foi visto e perseguido pelo animal. Um motorista nos arredores percebeu o movimento e lançou seu carro contra o urso, afastando-o do local.

No entanto, o animal correu para o interior do prédio, onde feriu outro homem antes de deixar fugir. O urso, então, se dirigiu a uma fábrica de eletrônicos, atacando mais duas pessoas no caminho. De acordo com o jornal britânico The Guardian, funcionários disseram ter visto o animal utilizar as duas patas para abrir uma torneira e beber água.

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As autoridades locais foram mobilizadas e, ao chegar à fábrica, instalaram quatro armadilhas na saída para tentar capturar o animal. Equipes treinadas com armas tranquilizantes também foram posicionadas em um cerco ao urso. Por volta das 23h no horário local (11h em Brasília), um policial viu o mamífero escalando um muro.

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Segundo as autoridades, o urso foi alvejado por um dardo tranquilizante, mas o anestésico não fez efeito — e autoridades não sabem o porquê. Após vasculharem a edifício, os policiais identificaram arranhões em volta da fechadura de uma janela, indicando que o animal a teria destrancado para conseguir escapar.

Após o incidente, uma ampla busca foi iniciada. Drones e caçadores foram mobilizados para encontrá-lo, mas ele permanece desaparecido. O ataque afetou o dia a dia da população, com escolas sendo fechadas temporariamente na quinta-feira 5. Na tentativa de tranquilizar os moradores, o prefeito de Fukushima, Yuki Baba, afirmou que a cidade “continuará trabalhando em coordenação com as agências relevantes e fará o possível para garantir a segurança”.

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O Japão tem registrado uma alta recorde no número de avistamentos e ataques de urso entre 2025 e 2026. Foram pelo menos 14 ataques e mais de 50 mil avistamentos registrados no período, números que refletem o aumento da presença animal nas cidades japonesas. De acordo com especialistas, o cenário é resultado de fatores como o despovoamento rural e a escassez de alimentos nas regiões montanhosas.