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Como Sheinbaum usa inteligência e tecnologia para reduzir feminicídios no México

Unidade policial especializada na Cidade do México combate impunidade e conseguiu reduzir crimes em 30% desde alta recorde em 2021

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 11h59
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, em 23 de fevereiro de 2026.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, em 23 de fevereiro de 2026.  (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)
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No México, onde cerca de dez mulheres e meninas são mortas diariamente por parceiros ou familiares, o combate à violência de gênero enfrenta um obstáculo histórico: a impunidade que supera 90% dos homicídios no país. Diante desse cenário alarmante, a capital Cidade do México tornou-se o laboratório de uma experiência inédita com a criação da primeira unidade policial especializada na investigação de feminicídios.

Criada em 2020 pela então prefeita e atual presidente do país, Claudia Sheinbaum, a força-tarefa liderada por mulheres começou de forma modesta, com apenas oito integrantes e arquivos espalhados em caixas pelo chão. Hoje, o grupo conta com 86 profissionais, incluindo peritos forenses, fotógrafos, psicólogos e advogados, dedicados exclusivamente a esclarecer crimes motivados pelo gênero com rigor científico e inteligência.

Os resultados iniciais indicam uma virada promissora. Dados oficiais mostram que o número total de vítimas de feminicídio no país começou a cair, recuando de 1.022 casos registrados em 2021, alta recorde, para 736 no ano passado — uma queda de quase 30%. Analistas atribuem essa evolução à nomeação de profissionais técnicos em cargos-chave, substituindo indicações políticas que historicamente negligenciavam a gravidade da violência contra as mulheres.

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Inteligência policial e tecnologia no front

Sediada no quartel-general da polícia da capital, a unidade opera sem interrupções com equipes de investigação digital. Os detetives combinam o rastreamento minucioso de câmeras de segurança com análises de redes sociais. Em um dos casos, agentes localizaram um suspeito foragido em Tijuana após monitorar suas postagens no TikTok, organizando um disfarce para prendê-lo no local combinado.

Além da tecnologia, o protocolo de atuação foi inteiramente reformulado. Os investigadores especializados chegam à cena do crime logo após a polícia local e coletam evidências biológicas rigorosas sob as unhas e no corpo das vítimas, mesmo sem sinais evidentes de violência sexual. Diretrizes recentes estabeleceram ainda que toda morte violenta de mulher na capital deve ser investigada como feminicídio desde o primeiro momento.

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Essa abordagem metodológica tem garantido que as investigações cheguem com mais consistência aos tribunais. Das 33 ocorrências de feminicídio registradas na Cidade do México em 2026, 32 avançaram para a fase judicial. No total, 63 processos foram julgados no mesmo ano na capital, resultando em condenação em quase metade das ações levadas a julgamento.

Padronização legal e penas mais severas

Para expandir os ganhos da capital para todo o território nacional, a presidente Sheinbaum promoveu a aprovação da Lei Geral para Prevenir, Investigar, Sancionar e Reparar o Feminicídio. A nova legislação altera a Constituição para conceder ao Congresso federal o poder de padronizar as definições jurídicas e os protocolos de investigação em todos os 32 estados mexicanos.

Antes da reforma, a disparidade jurídica fazia com que alguns estados nem sequer tivessem protocolos específicos para investigar o crime. Com a alteração, além de uniformizar os procedimentos periciais, as penas para feminicídio aumentaram para o patamar de 40 a 70 anos de prisão, contemplando 21 fatores agravantes quando as vítimas forem gestantes, idosas, crianças, migrantes ou jornalistas.

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A lei ambientaliza também o suporte às famílias das vítimas, reconhecendo os danos socioeconômicos e psicológicos causados pela perda. O texto estabelece apoio prioritário e financeiro a órfãos, além de criar uma comissão especializada encarregada de mapear essas crianças e coordenar campanhas de prevenção. O grande desafio, contudo, reside em fazer cumprir a norma em âmbito nacional.

O gargalo do Judiciário

Apesar dos progressos investigativos e legislativos, o sistema de justiça ainda representa um gargalo crítico. Falhas na preservação de provas e interpretações judiciais conservadoras frequentemente resultam na absolvição de réus. Parentes das vítimas relatam que decisões de magistrados que desconsideram laudos periciais aprofundados perpetuam a sensação de desamparo e impunidade que protege os agressores.

Enquanto a unidade especializada permanece restrita à Cidade do México, centenas de feminicídios continuam a ser registrados anualmente pelo país. O movimento feminista e especialistas pressionam agora pela criação obrigatória de promotorias e equipes especializadas em todos os estados. A experiência mexicana demonstra que combinar tecnologia, rigor pericial e vontade política é essencial, mas exige um Judiciário comprometido para punir efetivamente os criminosos.

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