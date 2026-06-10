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Como Rússia usa mulheres jovens para matar militares ucranianos, segundo Kiev

Chefe da polícia ucraniana afirma que adolescentes recebem promessas de dinheiro para seduzir militares e executar assassinatos a mando de agentes russos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h18 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h58
CONEXÃO - Soldado ucraniano em área atingida por um míssil: cenas transmitidas em tempo real do epicentro do conflito -
Soldado ucraniano  (Genya Savilov/AFP)
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A polícia da Ucrânia acusou nesta quarta-feira, 10, a Rússia de recrutar adolescentes ucranianas para assassinar militares do país em operações coordenadas à distância. Segundo Kiev, ao menos seis casos semelhantes foram registrados neste ano, todos organizados por meio do aplicativo de mensagens Telegram. Uma das ações, segundo as autoridades, foi frustrada antes de ser executada.

A denúncia ganhou força após a prisão, na semana passada, de uma jovem de 17 anos suspeita de matar um militar na região de Zhytomyr, no oeste da Ucrânia. Investigadores afirmam que ela mantinha contato, via Telegram, com um homem apontado como agente dos serviços de inteligência russos.

Em entrevista publicada pelo portal ucraniano Cenzor.NET, o chefe da polícia nacional, Ivan Vyhivskyi, afirmou que mulheres jovens são aliciadas pelas redes sociais com promessas de dinheiro fácil e recebem instruções detalhadas para atrair soldados a encontros marcados e envenená-los.

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“Estamos falando de assassinatos planejados organizados pelos serviços especiais do Estado agressor e executados por cidadãos ucranianos”, disse o policial.

Segundo o relato das autoridades, os recrutadores identificam possíveis alvos em plataformas de mensagens e orientam as jovens à distância, sem qualquer contato presencial. A estratégia incluiria o uso de aplicativos de relacionamento para localizar militares ucranianos. Depois, elas seriam instruídas a marcar encontros e usar recursos enviados pelos próprios intermediários para alugar apartamentos onde os crimes ocorreriam.

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Vyhivskyi afirmou ainda que os agentes russos indicariam locais onde as jovens poderiam obter metadona, um opioide sintético usado como analgésico, mas que pode ser letal em altas doses. A substância seria misturada às bebidas consumidas pelos militares durante os encontros.

No caso mais recente, a adolescente presa em Zhytomyr é acusada de envenenar um integrante das Forças Armadas ucranianas. De acordo com a investigação, ela recebeu uma encomenda com uma substância cristalina que a polícia acredita ser metadona e se comunicava pelo Telegram com um homem que provavelmente atuava em nome dos serviços de segurança russos.

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A Rússia não comentou imediatamente as acusações. Procurado pela Reuters, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) não respondeu aos questionamentos da agência.

As denúncias surgem em meio à intensificação da guerra clandestina travada pelos dois países. Moscou frequentemente acusa Kiev de recrutar cidadãos russos para atentados e explosões em território russo. Já a inteligência militar ucraniana assumiu, nos últimos anos, a responsabilidade por operações que resultaram na morte de oficiais de alta patente da Rússia.

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Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), mais de 1.100 ucranianos já foram acusados, desde o início da invasão em larga escala lançada por Moscou em fevereiro de 2022, de envolvimento em incêndios criminosos, atos de sabotagem ou terrorismo em benefício do inimigo.

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