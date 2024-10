Como Portugal tenta impedir o êxodo de uma geração de jovens qualificados

O grande número de cabeças grisalhas que circulam pela charmosa Rua Augusta, de Lisboa, ou pela movimentada Santa Catarina, no Porto, comprova que o envelhecimento da população, problema que assola boa parte da Europa e do mundo, é ainda mais evidente e preocupante em Portugal. Entre os integrantes da União Europeia, o país empata com a Itália no registro da maior porcentagem de idosos — quase dois para cada jovem. Piora muito a situação o fato de a maior parte dos indivíduos em idade ativa optar por tentar a vida nos países vizinhos: segundo o Obser­va­tó­rio da Emigração, 30% dos portugueses entre 15 e 39 anos emigraram, o equivalente a cerca de 850 000 pessoas, e vivem hoje no exterior. Para tentar estancar o êxodo daquela que é considerada a geração portuguesa mais bem formada de todos os tempos, o governo do primeiro-ministro Luís Montenegro inseriu na proposta de orçamento que acaba de enviar à Assembleia da República um presente para os jovens na forma de imposto de renda zero, ou muito baixo, durante boa parte da sua vida.

A proposta do governo social-democrata, de centro-direita, amplia consideravelmente os benefícios fiscais colocados em vigor pelo gabinete socialista anterior para aqueles que estão ingressando na vida adulta, a maioria vinda de escolas e universidades públicas. Se aprovada, os descontos nos impostos passarão a durar até dez anos, em vez de cinco, serão acessíveis até os 35 anos, em vez de 26, e se aplicarão a todos e não só a quem tem formação universitária. As reduções previstas são escalonadas. Jovens que ganham até 28 000 euros por ano não pagariam nenhum imposto de renda no primeiro ano de trabalho (hoje, a carga pode passar dos 30%). Entre dois e quatro anos na ativa, o abatimento seria de 75%, passando a 50% de cinco a sete anos e 25% até o final do prazo de dez anos.

Especialistas avaliam que o esforço faz sentido. “Portugal tem investido bastante em educação, mas quem colhe os frutos são países como França e Alemanha”, diz Gonçalo Matias, diretor da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que analisa políticas públicas portuguesas. Uma das consequências dessa fuga em massa dos jovens portugueses foi a abertura do país aos imigrantes, principalmente brasileiros, que se tornaram braços e pagadores de impostos indispensáveis para o país.

Atrativos fiscais ajudam, mas não resolvem o problema. Os jovens portugueses estão indo embora porque os salários no país são baixos e o custo de moradia explodiu nos últimos anos, tanto para quem aluga quanto para quem quer comprar casa. No mercado de locação, Portugal começou 2024 com o maior aumento de aluguéis em trinta anos. No de compra e venda em Lisboa, que está no olho da crise imobiliária, os preços subiram 4,7% em abril em relação ao ano passado, quando já estavam nas alturas. Os salários, enquanto isso, sobem lentamente — o mínimo foi para 980 euros em janeiro, muito abaixo dos 2 570 de Luxemburgo (o mais alto da UE), dos 2 150 da Irlanda e dos meio defasados 1 770 da França. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, espera que o incentivo fiscal beneficie entre 350 000 e 400 000 pessoas e seja “uma ferramenta para se alcançar o objetivo de manter e atrair os jovens”.

As isenções certamente vão pesar no orçamento público, mas o governo avalia que vale o sacrifício. “O custo para o país de ter sua geração mais qualificada fugindo, saindo, emigrando, é incomparavelmente superior ao custo financeiro da medida”, justifica a ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes. Calcula-se, de qualquer forma, que a proposta não exigirá muito das finanças portuguesas, devendo afetar entre 0,2% e 0,4% do PIB. O Parlamento tem até o final do mês para examinar e votar a questão, e a expectativa é de que seja aprovada.

Os social-democratas não têm maioria e vão precisar do apoio do Partido Socialista, mas, diante das boas perspectivas econômicas para o ano que vem — crescimento da economia de 2,1%, mais do que o dobro da projeção de 0,8% para a zona do euro, e aumento das exportações, que representam metade do PIB —, é provável que o orçamento passe. “Uma derrota iria parecer que os socialistas estão rejeitando a estabilidade por pura resistência a qualquer tipo de apoio ao governo”, diz Marina Costa Lobo, diretora do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Resta ver se a promessa de imposto zero será suficiente para evitar que os jovens portugueses, repetindo os antepassados, partam em busca de novos horizontes.

