Como o turismo chegou a cem cidades brasileiras nos últimos anos

Após a pandemia, a plataforma de viagens do Airbnb trouxe pela primeira vez o turismo e o serviço de hospedagem para mais de 100 cidades no Brasil, afirmou a Chefe Global de Hospedagem do aplicativo, Catherine Powell, durante o Rio Web Summit nesta quarta-feira, 3. Segundo a empresária, cerca de 56% dos brasileiros que trabalham como anfitriões utilizam o serviço para pagar os aluguéis e hipotecas.

Atualmente, mais de US$ 5.2 bilhões são gastos em serviços de hospedagem pela plataforma apenas no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, o valor pago anualmente em aluguéis de curto e longo prazo pelo aplicativo é de US$ 1.3 bilhão. Além disso, de acordo com Powell, a cada US$ 10 dólares gastos por hóspede em diárias, US$ 50 são gastos por eles na comunidade local.