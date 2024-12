Como Nigéria foi o país que mais cresceu no terceiro trimestre de 2024

A Nigéria despontou como a economia de maior crescimento no terceiro trimestre de 2024, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. A projeção indicou alta de 2,4% no Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o Departamento Nacional de Estatísticas falou em 3,46%.

Caso confirmado, o desempenho superaria os 3,19% registrados no trimestre anterior e ultrapassaria a estimativa mediana de 2,86% projetada por economistas. O setor de serviços foi o principal motor responsável por esse avanço, registrando sua maior expansão em quase dois anos e respondendo por mais da metade do PIB agregado do país.

De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas, o crescimento dos serviços foi impulsionado por telecomunicações e serviços financeiros, com os quatro maiores bancos do país — Guaranty Trust Holding Co., Zenith Bank Plc, United Bank for Africa Plc e FBN Holdings Plc —, mais que dobrando suas receitas líquidas de juros em relação ao mesmo período do ano anterior, graças às altas taxas de juros.

Embora os serviços tenham sido o destaque, o setor petrolífero permaneceu essencial, com um crescimento de 5,17% no trimestre. A produção diária de petróleo aumentou para 1,47 milhão de barris, favorecida por melhorias na segurança na região do Delta do Níger e pelo início das operações da megarrefinaria de Aliko Dangote em setembro. Com novos campos de petróleo previstos para entrar em operação em 2025, a produção deve chegar a 2,06 milhões de barris por dia a um preço de US$ 75 por barril, o que pode impulsionar ainda mais o crescimento econômico.

Apesar do progresso em serviços e petróleo, o setor agrícola apresentou desaceleração, caindo de 1,4% para 1,1% no trimestre. Enchentes devastadoras destruíram plantações suficientes para alimentar 8,5 milhões de pessoas por seis meses, segundo estimativas da ONU.

No cenário global, a performance da Nigéria contrasta com a de outras economias emergentes, como o Brasil, que registrou uma taxa mais modesta de 0,9%, ocupando a décima posição no ranking global. Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, ficaram em 21º lugar, com alta de 0,7%.