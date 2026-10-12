Como imprensa internacional repercutiu ato pró-Lula na Avenida Paulista

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A imprensa internacional destacou a manifestação pró-Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, como um movimento estratégico para reverter o placar do primeiro turno da eleição. Veículos como Reuters, El País e EFE cobriram o ato, sublinhando a busca do presidente por fôlego e novos apoios antes do segundo turno.

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A manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada no domingo 11 na Avenida Paulista, em São Paulo, ganhou destaque na imprensa internacional. A cobertura sublinhou a tentativa do petista de ganhar fôlego na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno em vantagem, com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% do presidente, uma diferença de 1,87 ponto percentual.

Os veículos estrangeiros trataram o ato como parte da estratégia eleitoral de Lula para ampliar sua base de apoio e reverter o resultado da primeira etapa da eleição em uma corrida contra o tempo antes do segundo turno, no dia 25 de outubro.

A agência de notícias Reuters destacou a movimentação dos dois presidenciáveis em São Paulo no mesmo domingo. Enquanto Flávio Bolsonaro se reuniu com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e autoridades locais para fortalecer alianças políticas, Lula participou de um “grande ato” na Avenida Paulista.

A reportagem ressaltou que o presidente prometeu intensificar a atuação do governo federal na área de segurança pública, uma das principais preocupações do eleitorado. Também chamou atenção para o apelo de Lula aos jovens e aos idosos, grupos que o petista tentou mobilizar para comparecer às urnas no segundo turno.

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Para a agência, as agendas simultâneas evidenciaram a polarização política e a importância da reta final da campanha para definir o resultado da eleição.

O jornal espanhol El País apresentou a manifestação como uma tentativa de Lula de impulsionar sua campanha depois do resultado desfavorável no primeiro turno. Em reportagem publicada no domingo, o diário descreveu a mobilização como uma “maré vermelha” nas ruas de São Paulo, em referência à cor tradicional do Partido dos Trabalhadores (PT).

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O texto destacou a participação de jovens e da comunidade LGBTQIA+ e relacionou o ato à estratégia da esquerda de reforçar a defesa da democracia diante do avanço do bolsonarismo. A publicação também ressaltou a necessidade de Lula conquistar eleitores que não compareceram às urnas na primeira votação.

Com pouco menos de duas semanas até o segundo turno, a manifestação foi apresentada pelo jornal como parte do esforço petista para recuperar terreno na disputa presidencial.

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A agência espanhola EFE também noticiou a manifestação e destacou a mobilização de apoiadores de Lula na Avenida Paulista. Na reportagem, descreveu a concentração como uma tentativa da esquerda brasileira de impulsionar a candidatura do presidente diante da vantagem de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

A agência ressaltou o clima festivo do encontro, marcado por manifestantes vestidos de vermelho e palavras de ordem em defesa de Lula e contra o avanço da direita.