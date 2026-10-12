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Como imprensa internacional repercutiu ato pró-Lula na Avenida Paulista

Veículos destacaram mobilização do presidente para tentar reverter desvantagem na disputa contra Flávio Bolsonaro

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 13h22
Lula, de perfil, sorri com os olhos fechados, vestindo camisa jeans azul, com a mão direita estendida para uma multidão de apoiadores em uma avenida urbana, com prédios altos e um balão azul ao fundo
Lula participa de ato organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em apoio à candidatura do PT na avenida Paulista, em São Paulo, durante a campanha pré-segundo turno (11/10/2026) (Ricardo Stuckert/PT)
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A manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada no domingo 11 na Avenida Paulista, em São Paulo, ganhou destaque na imprensa internacional. A cobertura sublinhou a tentativa do petista de ganhar fôlego na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno em vantagem, com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% do presidente, uma diferença de 1,87 ponto percentual.

Os veículos estrangeiros trataram o ato como parte da estratégia eleitoral de Lula para ampliar sua base de apoio e reverter o resultado da primeira etapa da eleição em uma corrida contra o tempo antes do segundo turno, no dia 25 de outubro.

A agência de notícias Reuters destacou a movimentação dos dois presidenciáveis em São Paulo no mesmo domingo. Enquanto Flávio Bolsonaro se reuniu com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e autoridades locais para fortalecer alianças políticas, Lula participou de um “grande ato” na Avenida Paulista.

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A reportagem ressaltou que o presidente prometeu intensificar a atuação do governo federal na área de segurança pública, uma das principais preocupações do eleitorado. Também chamou atenção para o apelo de Lula aos jovens e aos idosos, grupos que o petista tentou mobilizar para comparecer às urnas no segundo turno.

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Para a agência, as agendas simultâneas evidenciaram a polarização política e a importância da reta final da campanha para definir o resultado da eleição.

O jornal espanhol El País apresentou a manifestação como uma tentativa de Lula de impulsionar sua campanha depois do resultado desfavorável no primeiro turno. Em reportagem publicada no domingo, o diário descreveu a mobilização como uma “maré vermelha” nas ruas de São Paulo, em referência à cor tradicional do Partido dos Trabalhadores (PT).

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O texto destacou a participação de jovens e da comunidade LGBTQIA+ e relacionou o ato à estratégia da esquerda de reforçar a defesa da democracia diante do avanço do bolsonarismo. A publicação também ressaltou a necessidade de Lula conquistar eleitores que não compareceram às urnas na primeira votação.

Com pouco menos de duas semanas até o segundo turno, a manifestação foi apresentada pelo jornal como parte do esforço petista para recuperar terreno na disputa presidencial.

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A agência espanhola EFE também noticiou a manifestação e destacou a mobilização de apoiadores de Lula na Avenida Paulista. Na reportagem, descreveu a concentração como uma tentativa da esquerda brasileira de impulsionar a candidatura do presidente diante da vantagem de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

A agência ressaltou o clima festivo do encontro, marcado por manifestantes vestidos de vermelho e palavras de ordem em defesa de Lula e contra o avanço da direita. 

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