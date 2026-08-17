Como impostor enganou novo premiê britânico se passando por assessora de Trump

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O recém-empossado primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, comunicou-se com uma pessoa que se passava por Susie Wiles, assessora de Donald Trump. O incidente, revelado pelo POLITICO, aconteceu antes de Burnham desconfiar da legitimidade do contato. O caso levanta questões sobre segurança de comunicação.

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Recém-empossado primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham interagiu com mensagens de alguém que se passava por um dos assessores mais próximos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo fontes ouvidas em reportagem do portal POLITICO, publicada nesta segunda-feira, 17.

Segundo quatro autoridades citadas pelo site, Burnham teria se comunicado com alguém que fingia ser Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca, antes de desconfiar que o contato não era legítimo.

Não está claro o que foi discutido na troca de mensagens — nem quando elas foram enviadas. Segundo a reportagem, uma pessoa com conhecimento das comunicações disse que “algumas mensagens” foram trocadas depois que o primeiro-ministro assumiu o cargo em Downing Street, mas ressaltou que elas “não tinham relevância”.

A embaixada britânica em Washington levou o tema à Casa Branca, segundo dois dos funcionários.

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Uma autoridade da Casa Branca disse à BBC que o incidente mais recente “não teve nada a ver” com a invasão do telefone de Wiles. A emissora já havia noticiado em maio uma investigação do FBI sobre a invasão ao telefone da assessora, que naquela época havia dito que seu aparelho havia sido hackeado depois que um impostor – ou impostores – usou sua lista de contatos para enviar mensagens a outras autoridades de alto escalão do governo americano.

A tentativa de se passar por ela teve como alvo seu telefone pessoal, e não o de trabalho, mas entre os destinatários estavam senadores e governadores dos EUA, bem como executivos de grandes empresas.

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Burnham, novo líder do Partido Trabalhista, assumiu em 20 de julho o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, substituindo Keir Starmer.

“Estou plenamente consciente de que sou a sexta pessoa nos últimos dez anos a percorrer esta rua — o sétimo primeiro-ministro desde 2016 —, o que faz deste um momento de reflexão e de novos propósitos. Isso exige que a minha geração de políticos eleve o nível e esteja à altura do novo desafio. O Reino Unido precisa mostrar ao mundo que podemos recuperar nossa estabilidade; nosso desafio é fazer a política funcionar, e funcionar melhor. Sei que as pessoas estão fartas da política; eu as ouço e quero ser honesto: não temos sido bons o suficiente e precisamos melhorar”, declarou ele no início de seu discurso de posse.