Como fica a sucessão na Noruega após morte do rei Harald V

Ler Resumo





Haakon VIII é o novo rei da Noruega após a morte de Harald V. Ele assume o trono aos 53 anos, enfrentando o desafio de resgatar a confiança na monarquia abalada por recentes escândalos. Conheça a trajetória do novo soberano, sua formação pouco convencional e os desafios que o esperam à frente do reino.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Noruega já tem um novo rei. Haakon VIII, de 53 anos, assumiu o trono logo após a morte de seu pai, Harald V, nesta sexta-feira, 28, aos 89 anos. O novo monarca chega ao posto com o desafio de preservar a confiança dos noruegueses na monarquia, em meio a uma série de escândalos envolvendo a família real.

Antes mesmo da morte de Harald, Haakon já havia desempenhado parte das funções do monarca. Com o avanço da idade e os problemas de saúde do pai, ele passou a atuar como regente em diferentes ocasiões. Em sua primeira reunião extraordinária de gabinete como rei, anunciou oficialmente seu título e adotou o lema usado por Harald: “Tudo pela Noruega”.

Com a chegada de Haakon ao trono, sua filha mais velha, Ingrid Alexandra, de 22 anos, tornou-se a nova princesa herdeira e passou à primeira posição na sucessão. Ela poderá ser a primeira mulher a chefiar o Estado norueguês desde o século XV.

Quem é Haakon

Nascido em 1973, Haakon é o filho mais novo de Harald V e da rainha Sonja. Na infância, estudou em escolas públicas norueguesas e admitiu ter tido dificuldades para aceitar seu status real.

Continua após a publicidade

Enquanto Harald era muito popular entre os noruegueses e mantinha altos índices de aprovação, Haakon é frequentemente descrito como mais reservado e menos carismático que o pai, embora tenha demonstrado maior descontração nos últimos anos.

Aos 17 anos, tornou-se príncipe herdeiro após a morte do avô, Olav V, em 1991. Embora sua irmã mais velha, Märtha Louise, tenha nascido antes dele, Haakon assumiu a primeira posição na sucessão porque a mudança constitucional aprovada em 1990, que estabeleceu igualdade entre homens e mulheres na linha sucessória, não foi aplicada retroativamente.

Continua após a publicidade

Sua formação fugiu parcialmente da tradição da família. Depois de quatro anos na carreira naval, Haakon se formou na Academia Naval Real da Noruega, em 1995. Em seguida, estudou ciência política na Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, e fez mestrado em estudos de desenvolvimento na London School of Economics, no Reino Unido, com especialização em comércio internacional e África.

Fora das obrigações oficiais, o príncipe sempre cultivou interesses pouco convencionais para um membro da realeza. Pratica surfe e esqui, gosta de rock e rap e frequentava festivais de música durante a juventude.

Continua após a publicidade

Escândalos

A família real enfrentou vários escândalos nos últimos anos, dois deles relacionados a Mette-Marit, esposa de Haakon.

A reputação da nova rainha foi atingida após a imprensa norueguesa revelar, em janeiro, sua amizade com o notório criminoso sexual Jeffrey Epstein. Mette-Marit mantinha contato frequente com o financista entre 2011 e 2014, em um período no qual Epstein já havia sido condenado por solicitar os serviços de uma menor para fins de prostituição. Ela pediu desculpas à família real pela amizade, e disse ter cortado relações com o pedófilo em 2019.

Afetada por uma doença pulmonar incurável que a obrigou a receber um transplante de pulmões em junho, Mette-Marit também enfrenta os problemas judiciais de seu filho Marius Borg Høiby, nascido em 2001 de uma relação anterior ao casamento com Haakon.

Continua após a publicidade

O jovem de 29 anos foi condenado em junho a quatro anos de prisão por dois estupros — um deles cometido em 2018 na residência oficial de sua mãe e do príncipe herdeiro — e outros 32 crimes. Ele recorreu da condenação e, à espera do novo julgamento, cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Morte do rei

O rei Harald V, o mais velho dos monarcas europeus, morreu nesta sexta-feira, 28, aos 89 anos, anunciou o Palácio Real.

“Com profunda tristeza, anunciamos que Sua Majestade, o rei Harald, nos deixou hoje. O rei Harald faleceu pacificamente no hospital nacional (Rikshospitalet) na sexta-feira, 28 de agosto, às 6h35 (1h35 de Brasília)”, afirma o comunicado divulgado pelo palácio.

Continua após a publicidade

O rei Harald V sofria de anemia hemolítica, uma condição que provoca uma redução anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos. Apesar dos reiterados problemas de saúde dos últimos anos, ele se recusou a abdicar do trono, alegando que havia jurado seu cargo vitalício diante do Parlamento.

Após o anúncio, na quinta-feira, de que o estado de saúde do monarca era “extremamente grave”, muitos cidadãos depositaram flores diante do Palácio Real em homenagem ao rei.

Com a morte do monarca, a bandeira do palácio foi hasteada a meio-mastro. O primeiro-ministro Jonas Gahr Store expressou sua “profunda tristeza”.